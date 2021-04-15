  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya ABD'nin eski Başkan Yardımcısı Mike Pence ameliyat oldu
Dünya

ABD'nin eski Başkan Yardımcısı Mike Pence ameliyat oldu

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın yardımcısı Mike Pence'in düşük kalp ritmi şikayeti olduğu ve bu nedenle de dün kendisine kalp pili takıldığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-15 22:42:00 -
ABD'nin eski Başkan Yardımcısı Mike Pence ameliyat oldu

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın yardımcısı Mike Pence'in düşük kalp ritmi şikayeti olduğu ve bu nedenle de dün kendisine kalp pili takıldığı belirtildi.

Pence'in ofisinden yapılan açıklamada, Pence'in son iki haftadır düşük kalp ritmi şikayeti olduğu aktarıldı.

Dün Virginia'nın Fairfax bölgesindeki bir hastanede yapılan operasyonla ile Pence'e kalp pili takıldığı kaydedilen açıklamada, "Rutin ameliyat başarılıydı, Pence'in yakın zamanda iyileşmesi ve normal hayatına dönmesi bekleniyor." denildi.

2017-2021 yıllarında Donald Trump döneminde ABD başkan yardımcılığı görevini yürüten 61 yaşındaki Pence, 20 Ocak 2021'de görevini Kamala Harris'e devrettiğinden bu yana kamuoyu önüne sık çıkmıyordu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Belediye başkanı ‘kesinleşti’ diyerek müjdeyi verdi: Altın rezervi bulundu
Ekonomi

Belediye başkanı ‘kesinleşti’ diyerek müjdeyi verdi: Altın rezervi bulundu

Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi, ilçede altın rezervi bulunduğunu ve yazın sondaj çalışmalarına başlanacağını açıkladı...
Kılıçdaroğlu'ndan Ahmet Altan' geçmiş olsun telefonu: Partisinden de tepki çekti
Gündem

Kılıçdaroğlu'ndan Ahmet Altan' geçmiş olsun telefonu: Partisinden de tepki çekti

Cumhuriyet Halk Partisi'nden yapılan açıklamaya göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tahliye edilen Ahmet Altan'ı telefonla arayarak ..
Tahliyesine karar verilen Altan'ın bu sözleri tekrar gündem oldu
Gündem

Tahliyesine karar verilen Altan'ın bu sözleri tekrar gündem oldu

Tahliyesine karar verilen Ahmet Alan, 15 Temmuz hain darbe girişiminden 1 gün önce, "Türkiye'de gerçekleşmiş askeri darbelerin önünü açan ge..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay