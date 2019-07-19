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ABD'nin esir aldığı Hakan Atilla serbest bırakıldı! İşte ilk sözleri

ABD'de tutuklu bulunan eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla serbest bırakıldı. 28 aydır tutuklu bulunan Atilla'nın tahliye kararının ardından ilk sözleri "Türkiye'ye döneceğim için çok heyecanlıyım" oldu.

19 Temmuz 2019 Cuma 20:43
ABD'nin esir aldığı Hakan Atilla serbest bırakıldı! İşte ilk sözleri

ABD'de tutuklu bulunan eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla tahliye edildi. Hakan Atilla'nın Göç İdaresi'ne teslim edildiği ve kısa süre içinde Türkiye'ye gönderilmesinin beklendiği ifade edildi.

Hakan Atilla'nın 24 Temmuz Çarşamba günü Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.

ABD'deki İran yaptırımları davasında suçlu bulunan eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, bugün tahliye edildi. Daha önce tahliye tarihi 25 Temmuz olarak açıklanan ancak "iyi hal yasası nedeniyle" erken tahliye olan Atilla, bugün serbest bırakıldı.

Davanın tek sanığı

ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmekle suçlanan ve 19 Mart 2016'da ABD'de tutuklanan Rıza Sarraf, yargılanmasına kısa bir süre kala 26 Ekim 2017'de hakkındaki suçlamaları kabul etmiş ve savcılıkla iş birliğine gitmişti. Eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Atilla ise 27 Mart 2017 New York'ta gözaltına alınmış ve davanın tek sanığı olarak yargılanmıştı.

32 ay hapis aldı

İran yaptırımları davasında suçlu bulunarak 32 ay hapis cezası alan Hakan Atilla da suçlu bulunma kararını temyize götürmüş, ağustos ayında ise avukatları aracılığıyla masum olduğu ve beraat talebiyle temyiz gerekçelerini istinaf yani bir üst mahkemeye taşımıştı.

Avukatından açıklama: Türkiye'ye döneceği için çok heyecanlı

Atilla'nın avukatı Halil Uzun, yaptığı açıklamada cezaevinde müvekkiliyle görüştüklerini belirterek, "Türkiye'ye döneceği için çok heyecanlı" dedi.

Avukat Uzun, Atilla'nın bugün cezaevinden tahliye edildiğini ancak prosedür gereği Amerikan makamları tarafından sınır dışı işleminin gerçekleştirileceğini belirterek, "Sınır dışı işlemleri 2-3 gün sürebilir. Çok bildiğimiz bir prosedür değil. Bu bürokratik işlemler tamamlandıktan sonra Hakan Atilla Türkiye'ye dönecek" dedi.

ABD'deki İran yaptırımları davası kapsamında tutuklanan Halk Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, 27 Mart 2017'de New York'ta gözaltına alınmış ve davanın tek sanığı olarak yargılanmıştı.

Cezaevinde kaldığı 14 aylık süre göz önünde bulunduruldu

New York’ta görülen davada Yargıç Richard Berman, 16 Mayıs 2018’de Atilla’nın cezaevinde kaldığı 14 aylık sürenin aldığı cezadan düşürülmesi ve 500 dolar para cezası almasına hükmetmişti.

Gerekçelerini istinaf mahkemesine taşımıştı

İran yaptırımları davasında suçlu bulunarak 32 ay hapis cezası alan Hakan Atilla da suçlu bulunma kararını temyize götürmüş, ağustos ayında ise avukatları aracılığıyla masum olduğu ve beraat talebiyle temyiz gerekçelerini istinaf yani bir üst mahkemeye taşımıştı.

Hakan Atilla kimdir?

Halkbank Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, ABD'nin New York kentinde tutuklanmıştı. ABD'nin İran'a olan yaptırımlarını delmek ve bankacılık sahtekarlığı yaptığı gerekçesiyle FBI tarafından gözaltına alınan Mehmet Hakan Atilla, aynı gün hakim karşısına çıkarıldı ve tutuklanmıştı. Rıza Zarrab'ın davasıyla bağlantılı olarak tutuklanan Mehmet Hakan Atilla, tutuklanmasının ardından Rıza Zarrab'ın da yattığı Manhattan'daki cezaevine konulmuştu.

47 yaşındaki Mehmet Hakan Atilla, Gazi Üniversitesi İktisat Bölümü'nde tamamladığı eğitiminin ardından 22 yıl önce Halkbank'da çalışmaya başladı. Atilla, 2011'den bu yana Halkbank'ta Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütüyordu.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 20:43
  1. ABD
  2. Mehmet Hakan Atilla
  3. Hakan Atilla
  4. Halk Bankası
  5. Rıza Sarraf

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