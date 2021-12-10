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Ekonomi ABD'nin enflasyon verileri açıklandı! Dolardan tepki
Ekonomi

ABD'nin enflasyon verileri açıklandı! Dolardan tepki

ABD'de enflasyon verilerinin açıklanmasından sonra dolar harekete geçti. Dolar/TL bu sabah güne 13,75 seviyesinden başlamıştı. Veriler açıklandıktan sonra dolar 13,95 seviyelerini gördü.

Yeniakit Publisher
2021-12-10 17:26:00 -
ABD'nin enflasyon verileri açıklandı! Dolardan tepki

ABD'de enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından dolar harekete geçti. Dolar/TL bu sabah güne 13,75 seviyesinden başlamıştı. Veriler açıklandıktan sonra dolar 13,95 seviyelerini gördü.

ABD'de Kasım ayına ilişkin enflasyon verileri açıklandı. Buna göre senelik enflasyon yüzde 6,8 olurken altın fiyatları ile birlikte dolar da yükselişe geçti. Dolar/TL bu sabah güne 13,75 seviyesinden başlamasının ardından verilerden sonra 13,91 seviyelerini gördü.

Dolar fiyatı Merkez Bankası faiz kararının açıklanacağı Para Politikaları Toplantısı'nı beklerken ABD'den gelen enflasyon verilerinin ardından yönünü yukarı çevirdi. ABD enflasyon verileri 15 Aralık Çarşamba günü gerçekelşecek Fed toplantısı hakkında fikir verdi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş doların bu hafta sakin seyredeceğini ve TCMB faiz indirimi kararını bekleyeceğini iddia etti.

 

 

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