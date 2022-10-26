ABD'nin eğittiği Taliban'dan kaçan eski Afgan askerler, Ukrayna'da Rusya için savaşabilir

ABD ve NATO ülkeleri tarafından Afganistan işgalinin devam ettiği 20 yıl boyunca eğitilen eski Afgan ordu mensuplarının Ukrayna'da Rusya için savaşa katılma ihtimali gündemde.

Rusya'nın eski Afgan askerlere Ukrayna'da kendi saflarında savaşmaları için teklif götürdüğü öne sürüldü.

Foreign Policy'e konuşan çok sayıda Afgan asker ve güvenlik kaynağı, özel eğitimli askeri personelik Ukrayna'daki savaşa katılımının sahada büyük bir etki oluşturabileceğini öne sürdü.

İsminin gizli kalması şartıyla konuşan bir Afgan kaynak ise, "Komandoları işe almak zor olmayacak. Ülkeleri yok, işleri yok, gelecekleri yok. Kaybedecek hiçbir şeyleri yok" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'daki savaşa dahil olmaları durumunda Afgan askerlerin "yabancı lejyon" ismi altında sahadaki birliklere dahil edilebileceği düşünülüyor.

Taliban'ın 15 Ağustos 2021'de başkent Kabil'i kontrol altına alıp yönetimi devralması sonrası çok sayıda Afgan askeri ülkeyi terk etmek için girişimde bulunmuş ancak ABD tarafından askerlerin oldukça az bir bölümü tahliye edilmişti.

Kalan askerler ise komşu ülkelere kaçmış bazıları bir süre sonra Taliban'ın çıkardığı af yasasından faydalanıp ülkelerine geri dönmüştü.

ABD ve NATO ülkelerinin eğitip donattığı Afgan asker sayısının Taliban'ın ülkede yönetimi devraldığı dönemde 20-30 bin arasında olduğu tahmin ediliyor.

Ancak eski Kabil yönetiminin daha fazla yardım alabilmek için bu rakamı fazla göstermiş olabileceği de gündemde.