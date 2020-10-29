ABD'nin Dubai Büyükelçiliğinden uyarı
ABD'nin Dubai Büyükelçiliği, vatandaşlarını körfez ülkelerinde terör saldırıları ihtimaline karşı uyardı.
ABD'nin Dubai Büyükelçiliği, vatandaşlarını körfez ülkelerinde terör saldırıları olasılığına karşı ikaz etti.
Büyükelçiliğin internet sayfasında yer alan açıklamada, terör gruplarının körfez ülkelerinde ABD vatandaşlarına yönelik saldırılar yapabileceği yönündeki raporların takip edildiği belirtilerek, vatandaşlarının teyakkuzda olmaları talep edildi.
Riyad Büyükelçiliği de uyarmıştı
ABD'nin Riyad Büyükelçiliğin internet sayfasında yer alan ve dün sosyal medya hesabından yayınlanan açıklamada, Riyad'a doğru bugün muhtemel füze veya insansız hava aracı saldırıları hakkındaki raporların takip edildiği belirtilerek vatandaşlarının teyakkuzda olmaları istenmişti.
Açıklamada, bir patlama veya siren sesi halinde derhal siper aranması gibi bu tür saldırılar durumunda alınması gereken önlemlere yer verilmişti.