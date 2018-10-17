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ABD'nin derdi Kaşıkçı değil başka! Pompeo Erdoğan'dan o ismi istedi

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nın Cemal Kaşıkçı olayına ilişkin Türkiye'ye yaptığı ziyarette, önemli bir ismin salıverilmesini istediği öğrenildi.

17 Ekim 2018 Çarşamba 17:07
ABD'nin derdi Kaşıkçı değil başka! Pompeo Erdoğan'dan o ismi istedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moldova ziyareti öncesi Mike Pompeo'yu, Esenboğa Havalimanı'nda kabul etti. 40 dakika süren görüşmede Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.

Dıişleri Bakanlığı'ndan ABD Dışişleri Bakanı Michael R. Pompeo'nun ziyaretine ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Bakanımızın Konuk Bakan ile gerçekleştireceği görüşmelerde, ikili ilişkilerimiz ele alınacak ve başta Suriye olmak üzere bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulacaktır" ifadeleri yer almıştı.

"Serkan Gölge'yi salıverin"

Türkiye ile ABD arasında krize dönen Rahip Andrew Brunson'ın salıverilmesinden sonra Amerika, şimdi de FETÖ bağlantısı iddiasıyla gözaltına alınıp tutuklanan NASA uzmanı Serkan Gölge’nin salıverilmesini istiyor.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayı ile ilgili temaslarda bulunmak için Ankara’ya geldiği açıklanan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk heyetle ile bir araya gelirken, Brunson krizinin sona ermesinin ardından yeni bir konuyu gündeme getirdi. Pompeo, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve mevkidaşı Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmelerde, ABD vatandaşlığı da bulunan tutuklu NASA uzmanı Serkan Gölge’nin salıverilmesini istedi.

NASA uzmanı ve ABD vatandaşlığı var

Amerike ve Türkiye vatandaşlığı olan Serkan Gölge, 15 Temmuz darbe girişiminden Antakya'da FETÖ bağlantısı iddiasıyla önce gözaltına alınmış, ardından tutuklanmıştı. Gölge, hâlâ tutuklu olarak cezaevinde bulunuyor.

Gölge ile sınırlı kalmadı

Pompeo'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşmede sadece Serkan Gölge'nin durumunu değil, ABD İstanbul Başkonsolosluğu'nda çalışırken yine FETÖ bağlantısı nedeniyle tutuklu olarak hapiste ya da evhapsinde bulunan üç kişinin; Hamza Uluçay, Metin Topuz ve Nazmi Mete Cantürk'ün durumlarını da gündeme getirdiği öğrenildi

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 17:07
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. ABD
  4. Serkan Gölge

YORUM YAZ

  • mahmutmahmut30 dk önce
    Papazı almadan verirsen papazı, daha çook papaz ister bu papazoğulları. Yanlış yapıldı.
  • erayeray32 dk önce
    salın hepsini gitsin taviz tavizi doğurur
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