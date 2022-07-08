ABD'nin çöküşü başladı mı? Dünyanın en büyük ekonomisi resesyona girdi!

Wells Fargo Yatırım Birimi, ABD ekonomisinin yüksek enflasyon, tüketici güveninde azalma ve şirketlerin harcamalarındaki zayıflamayla beraber resesyona girdiğini açıkladı.

Son 2 aydır girip girmeyeceği konuşuluyordu ve beklenen açıklama geldi.

Wells Fargo Yatırım Birimi ABD’de resesyonun zamanlamasına ilişkin tartışmaları rafa kaldıracak değerlendirmeler yaptı.

Dünyaca üncü kurumun stratejistleri, yılın ikinci yarısı itibariyle ABD’nin resesyona girdiğini söyledi.

Yatırım Biriminde Kıdemli Küresel Piyasa Stratejisti olan Sameer Samana “resesyonun teknik bir tarafı var, bir de tüketim ve istihdamda kötüleşme beklenen tarafı var.

Teknik kısmı ilk yarının hikayesiydi. İstihdam ve tüketim kısmı ise ikinci yarıda yaşanacak” değerlendirmesini yaptı.

Bu gelişme sonrası tüm dünya ülkeleri resesyondan yakından etkilenecek.

Kuruma göre işsizlik oranı bu yıl sonunda yüzde 4,3, 2023 sonunda yüzde 5,2 olacak.

Önceki tahminler sırasıyla yüzde 4,4 ve 3,8’di. Samana enflasyonun Haziran’da yıllık yüzde 8,8’e yükseleceğini,

Fed’in fiyat artışlarını dizginlemek için faiz artışında daha agresif olacağını, bu durumun da istihdam piyasası ve hacaramalar için şok etkisi yapacağını söyledi.

Wells Fargo resesyona girildiğini söyleyen ilk kurumlardan bir tanesi oldu.

Kurum geçen ayki açıklamasında yıl sonuna kadar resesyon beklemediğini belirtmişti.

Wells Fargo’ nun farklı departmanlarında çalışan bazı ekonomistler ise en az 2023 yılının ortalarına kadar resesyon beklemiyor.

Nomura’dan Guggenheimand’a kadar birçok kurum da yıl sonuna kadar resesyon bekliyor.

Dünyanın en büyük ekonomisine sahip olan ABD ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,6 küçüldü.

Atlanta Fed verilerine göre 2. çeyrekte de aynı oranda küçülme yaşanacak.

Bu dönemde de ekonominin daralması halinde ülke ekonomisi teknik resesyona girmiş olacak.