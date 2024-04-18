ABD'nin 'çok gizli' projesi 'C4ISRNET'

ABD Başkanı Joe Biden 895.2 milyar dolarlık 2025 Mali Yılı savunma bütçesini onaylanmak üzere ABD Kongresi'ne gönderdi. Bütçedeki en çarpıcı detay, ABD Uzay Kuvvetleri'nin talep ettiği pay olurken, projelerin neredeyse tamamının 'çok gizli' ibareli olması ise merak uyandırdı. Savunma projeler, içinde 1.5 milyar dolar istenen gizli dev proje 'C4ISRNET' istihbarat örgütlerinin bile merak konusu olurken, dikkatler ABD'nin uzay programına çevrildi. İddialara göre Kongre üyelerinden bile gizli tutulan bu projeler için Beyaz Saray ve Senato Silahlı Hizmetler Komitesi üyeleri özel olarak bilgilendirildi.

Denizaltı SİHA'sı

Amerikan savunma yayın organlarının Senato ve Pentagon kaynaklarından elde ettiği bilgilere göre proje kapsamındaki 'gizli' üretimlerin tamamı bugüne kadar denenmemiş, henüz geliştirme aşamasında olan teknolojiler ya da yapımı yeni bitmiş sıra dışı askeri donanım ve araçlardan oluşuyor.

Bilgilere göre bu projeler arasında ABD merkezli Northrop Grumman firmasının ürettiği ve silahı insansız hava aracının deniz altı versiyonu olan 'Manta Ray' denizaltı SİHA'sı, bin adetten fazla üretilmesi planlanan ve gökyüzünde savaş uçaklarından bırakılacak olan yapay zeka kontrolündeki silahlı ve silahsız dronlar, ABD merkezli Saildrone firması tarafından geliştirilen ve deniz üstü ile altındaki tüm araçları algılayıp kategorize edebilen insansız yelkenli aracı, savaş uçaklarının tehdit altındayken kendisini koruyabilmesini sağlayan ve “şuurlu yapay zeka kontrolünde” otomatik savunma kabiliyetine geçebilen EPAWSS sistemi gibi sıra dışı araştırmalar bulunuyor.

Dijital kalkan

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Proje hakkındaki bilgilere küresel savunma devi ABD'li Northrop Grumman'ın resmi internet sitesinden de ulaşılabiliyor. Sitedeki bilgilere göre hava, kara ve denizdeki tüm savaşan personel, araç ve donanımı birbirine bağlamayı amaçlayan teknolojiler geliştiriliyor. Projenin en büyük hedeflerinden birisi de tüm NATO üyesi ülkeleri bir kalkan gibi koruyacak hava gözlem ve kontrol dijital alanı yaratmak. Bu alan ile tüm düşman unsurların eş zamanlı olarak hedef alınması da planlanıyor.

Lazer silahlı uydular

ABD savunma yayın organı Defense News'in elde ettiği bilgilere göre proje kapsamında Birleşik Devletler Uzay Kuvvetleri'nin kendi istihbarat ve askeri uydularını ve bu uyduların yer sistemlerini yapmayı planladığı da ifade edilmekte. Ancak uyduların bugüne kadar yapılmış en küçük uydular olacağı ve bu sayede diğer uyduların frekansına takılmayacak bir eşikte çalışacağı bilgisi de paylaşılmakta. İstenen bütçe talebinin 42.5 milyon dolarlık kısmı ise “deneysel teknolojiye sahip uyduların yapımı” için harcanacak. Bilgilerin büyük kısmı gizli tutulmasına karşın söz konusu uyduların lazer silahları taşıma kapasitesine sahip olacağı iddia ediliyor.

Projeler içinde en çarpıcı olanı ise toplamda 1,5 milyar dolara mal olacak 'C4ISRNET' projesi. 'Command, Control, Communication, Computers, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance' (Kumanda, Kontrol, Komünikasyon, Bilgisayar, İstihbarat, Gözlem ve Keşif) açılımına sahip projenin kapsamı ise sır gibi saklı tutuluyor.

Kaynak: Haber Global