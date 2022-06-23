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Ekonomi ABD'nin cari açığında yüzde 29,6 arttı
Ekonomi

ABD'nin cari açığında yüzde 29,6 arttı

ABD'de cari işlemler açığı, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 29,6 artarak 291,4 milyar dolara yükseldi.

Yeniakit Publisher
2022-06-23 16:33:00 -
ABD'nin cari açığında yüzde 29,6 arttı

ABD Ticaret Bakanlığı, 2022'nin ocak-mart dönemine ilişkin cari işlemler dengesi verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkenin cari işlemler açığı, bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 29,6 artarak 291,4 milyar dolar oldu.

Bu dönemde cari açığa ilişkin piyasa beklentisi, 273,5 milyar dolar olması yönündeydi.

ABD'de geçen yılın son çeyreğine ait cari açık verisi ise 217,9 milyar dolardan 224,8 milyar dolara revize edildi.

Ülkenin cari açığının gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı ise yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,8 olarak hesaplandı.

Söz konusu oran geçen yılın son çeyreğinde yüzde 3,7 seviyesindeydi.

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