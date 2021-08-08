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Dünya ABD'nin California eyaletindeki orman yangınları devam ediyor: 8 kişi kayıp
Dünya

ABD'nin California eyaletindeki orman yangınları devam ediyor: 8 kişi kayıp

ABD'nin California eyaletinde son yılların en büyük orman yangınları devam ediyor, en az 8 kişinin yangın sebebiyle kayıp olduğu bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-08-08 08:23:00 -
ABD'nin California eyaletindeki orman yangınları devam ediyor: 8 kişi kayıp

ABD'nin California eyaletinde yaklaşık 3 haftadır süren orman yangınları, bazı yerleşim yerlerini de etkilerken afetin bilançosu ağırlaşıyor.

"Eyalet tarihindeki en büyük 3. yangın" olarak kayıtlara geçen ve "Dixie" adı verilen yangınlarda en az 8 kişinin kayıp olduğunu açıklayan Pulmas Bölgesi yetkilileri, kayıp kişileri arama çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

1800 kilometrekareden büyük bir alanın yandığı bilgisini paylaşan yetkililer, yangının şu ana dek yüzde 21'inin kontrol altına alınabildiğini ancak hava koşullarının da yardımıyla birkaç günde daha fazla alandaki alevlerin kontrol altına alınacağını kaydetti.

Greenville kasabası tamamen küle dönmüştü

Dixie yangını sebebiyle 800'den fazla kişiye ev sahipliği yapan eyaletin kuzeybatısındaki tarihi Greenville kasabası tamamen küle dönmüş, 180'den fazla yapı kullanılamaz hale gelmişti.

ABD Ulusal Kurumlar Arası Yangın Merkezi, bu yılın başından beri ülke genelinde çıkan 37 binden fazla yangında 3 milyon dönümü aşkın alanın kül olduğunu açıklamıştı.

 

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