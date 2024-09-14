ABD’nin bütçe açığını hiç merak ettiniz mi?

Geçen yılın aynı döneminde federal hükümet 89 milyar dolar bütçe fazlası verirken, bu yılki bütçe dengesi önceki yıla göre 469 milyar dolar düşüş gösterdi. Bu döneme ilişkin piyasa beklentisi ise bütçede 286 milyar dolarlık bir açık olacağı yönündeydi.

Hükümetin ağustos ayındaki gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artışla 307 milyar dolara ulaşırken, harcamalar yüzde 254 artış göstererek 687 milyar dolara yükseldi.

11 AYDA BÜTÇE AÇIĞI YÜZDE 24 ARTTI

2024 mali yılının ağustos ayı itibarıyla, son 11 aylık dönemde bütçe açığı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24 artarak 1 trilyon 897 milyar dolara çıktı. Geçen yılın aynı döneminde bu açık 1 trilyon 525 milyar dolar seviyesindeydi.

Bu 11 aylık dönemde harcamalar, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 14 artarak 6 trilyon 288 milyar dolara yükselirken, gelirler yüzde 11 artışla 4 trilyon 391 milyar dolara ulaştı.

Ayrıca, ABD Hazine Bakanlığı'nın ağustos ayı bütçe raporunun, teknik bir sorun nedeniyle planlanan saatten daha erken yayımlandığı belirtildi.