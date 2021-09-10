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Dünya ABD'nin boşluğunu Çin doldurmak istiyor
Dünya

ABD'nin boşluğunu Çin doldurmak istiyor

ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi sonrası boşluğu doldurmak için harekete geçen Çin, 30 milyon doları aşan koronavirüs aşıları ve acil insani yardım gönderme kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2021-09-10 01:31:00 -
ABD'nin boşluğunu Çin doldurmak istiyor

ABD ordusunun Afganistan'dan ayrılarak 20 yıllık işgali fiilen sonlandırmasının ardından Taliban yeniden sahaya indi. 1 ay gibi kısa bir sürede ülkeyi ele geçiren Taliban güçlerinin tam kontrolü sağlaması sonrası, ABD'nin ve diğer Batılı güçlerin varlığından boşalan Afganistan, Çin'i cezbediyor.

30 milyon dolardan fazla insani yardım

Global Times gazetesinin haberine göre, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Afganistan'a komşu ülkelerin dışişleri bakanlarının düzenlediği çevrim içi zirveye katıldı.

Pakistan, İran, Tacikistan, Özbekistan ve Türkmenistanlı mevkidaşlarıyla Afganistan'daki durumu ele alan Vang, Çin'in Afganistan'a 3 milyon Kovid-19 aşısının yanı sıra 200 milyon yuan (yaklaşık 31 milyon dolar) değerinde gıda, ilaç ve kışa hazırlık için ihtiyaç malzemesi sağlayacağını duyurdu.

"Yaşanan sorunları çözelim"

ABD'nin ani çekilişiyle ortaya çıkan sorunları gidermek üzere komşu ülkelere iş birliği çağrısı yapan Bakan Vang, ABD ve müttefiklerinin de Afgan halkına ekonomik ve insani yardım konusunda zorunlu yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerektiğini belirtti.

Bakan Vang, Taliban'ın kurduğu hükümetin henüz "geçici" ve ülkenin geleceğinin belirsizliklerle dolu olduğuna dikkati çekerek, komşu ülkelerin Kovid-19 salgınının önlenmesi, gümrük kapılarının açık tutulması, düzensiz mülteci akınının kontrolü, insani yardımlar ile terör ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele konularında Afganistan'a destek sağlaması gerektiğini vurguladı.

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