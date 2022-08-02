ABD'nin batısındaki doğal felaketlerde can ve mal kaybı artıyor

California'da cuma günü başlayarak devam eden orman yangını bölgesinde, yanmış bir aracın içinde iki insan cesedine ulaşıldığı bilgisi paylaşıldı.

Siskiyou İlçesi Şerif Ofisi, araç ve cesetlerin Klamath Nehri topluluğu yakınlarındaki bir konutun garaj yolunda bulunduğunu duyurdu.

Californa'nın 2022'de yaşadığı en büyük orman yangını olan ve bölgedeki binlerce evi tehdit eden doğa felaketinin, aşırı sıcaklar yüzünden büyümeye devam etme ihtimali vurgulandı.

İtfaiye yetkilileri, kuzey California'da, Oregon eyaleti sınırına yakın bölgede patlak veren yangının sebebinin henüz bilinmediğini, etkili olduğu alanın ise 225 kilometrekareye ulaştığını açıkladı.

Eyaletin bol turist çeken Death Valley (Ölüm Vadisi) Ulusal Parkı'na giden birçok yolun batı Nevada ve kuzey Arizona'da da etkili olan sel çamurları yüzünden kapandığı, kuzeybatı Nebraska'da çıkan diğer bir orman yangınının tahliyelere yol açtığı ve çok sayıda evi yok ettiği bildirildi.

Kentucyk'de heyelan ve selde hayatını kaybedenler 35'e yükseldi

Kentucky Valisi Andy Bashear, eyaletin dağlık bölgesinde etkili olan aşırı yağışlar ve çamur selinde dün 26 olan can kaybının 35'e yükseldiğini kaydetti.

Ülkenin en fakir bölgelerinden birini yıkıma uğratan yağmur sularının 30 santimi aştığı bilgisini paylaşan Bashear, şiddetli rüzgarların başka bir tehdit getirebileceği konusunda bölge halkını uyardı.

ABD Ulusal Muhafızları Komutanı Orgeneral Daniel Hokanson'ın, yaklaşık 400 kişinin helikopterle kurtarıldığını söylediği afet bölgesinde 12 binden fazla kişi elektriksiz kaldı, en az 300 kişi barakalara sığındı.