  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel ABD'nin başkenti Washington'da karşıt gruplar birbirine girdi
Aktüel

ABD'nin başkenti Washington'da karşıt gruplar birbirine girdi

Yeniakit Publisher
2020-12-13 06:49:09 -
ABD'nin başkenti Washington'da karşıt gruplar birbirine girdi

WASHINGTON (AA) - ABD'nin başkenti Washington'da ABD Başkanı Donald Trump'a destek eylemleri sırasında karşıt görüşlü gruplar arasında kavgalar çıktı.

Trump'ı destekleyen "Amerika'yı Yeniden Büyük Yap" (Make America Great Again -MAGA) "Önce Amerika için Kadınlar" hareketleri ile ProudBoys (Gururlu Çocuklar) adlı grubun ABD başkanlık seçimi Seçiciler Kurulu oylamasından önce Washington'da düzenlediği eylemde sıkı güvenlik önlemine rağmen şehrin birçok noktasında karşıt görüşlü gruplar arasında arbede yaşandı.

Cuma akşamından itibaren Washington sokaklarında toplanmaya başlayan Trump destekçileri ile solcu Antifa (Antifaşist Hareketi) ve Siyahlar'ın Hayatı Önemlidir (Black Lives Matter-BLM) hareketi mensupları arasında kavgalar çıktı.

BLM Meydanına gitmek isteyen bir grup ile Trump destekçileri arasında çıkan bir arbedede bir kişinin bıçaklandığı belirtilirken birçok kişi gözaltına alındı.

Washington'da yaz aylarında çıkan olaylar üzerine Washington Belediyesinin BLM Meydanı adını verdiği Beyaz Saray'a çıkan sokağa Trump destekçileri alınmadı.

- Önceki gösteride karşıt gruplar arasında arbede yaşanmıştı

2 Kasım'da yapılan seçimlerin sonuçlarını protesto etmek ve Başkan Trump'a destek vermek için 14-15 Kasım'da Washington'da yüz binlerce kişinin katıldığı gösteriler sonrasında sokaklar karışmıştı.

Trump destekçisi bazı gruplarla BLM ve Antifa gibi gruplar Beyaz Saray'a yakın bölgelerde karşı karşıya gelmiş, gruplar arasında sözlü sataşmaların yanı sıra bazı noktalarda küçük çaplı arbedeler yaşanmıştı.

Olaylarda siyahi bir kişinin bıçaklandığını gösteren görüntüler sosyal medyada yer almış, çıkan olaylarda en az 10 kişi gözaltına alınmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Aliyev kameralar önünde Minsk Grubu üyelerini azarladı
Dünya

Aliyev kameralar önünde Minsk Grubu üyelerini azarladı

AGİT Minsk Grubunun eş başkanlarını kabul eden Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, kameralar önünde Minsk Grubu üyelerini adeta azarlayar..
Gözler o toplantıdaydı: CHP Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi
Siyaset

Gözler o toplantıdaydı: CHP Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi

Bir grup CHP'li tarafından düzenlenen CHP Covid-19 Danışma Kurulu toplantısı sona erdi.
'İfşa' akımında şok gelişme! 'Gürkan Hacır'ın tacizine uğradım' iddiası
Gündem

'İfşa' akımında şok gelişme! 'Gürkan Hacır'ın tacizine uğradım' iddiası

Hasan Ali Toptaş'ın sosyal medyada ifşa edilmesi ile başlayan akımda şok bir gelişme yaşandı. Bir twitter kullanıcısı kadın, Gazeteci Gürkan..
Satılık 2011 model Volvo XC90
Satılık 2011 model Volvo XC90

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay