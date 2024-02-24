ABD'nin Ay'a giden aracı paylaştı! İşte yeni görüntüsü…
ABD’nin Ay’a iniş yapan insansız uzay aracı Odysseus Ay’dan görüntü paylaştı. Öte yandan aracın gövdesinin yatay konumda olduğunu belirten Intuitive Machines'nin CEO'su ve kurucu ortağı Steve Altemus, Odysseus’un iniş yaparken yüzeye bir ayağını takıp düşmüş olabileceğini belirtti.
ABD merkezli özel şirket Intuitive Machines tarafından geliştirilen Odysseus uzay aracının Ay’a inişi ve son durumu hakkında yapılan açıklamada, “Odysseus hayatta ve iyi durumda. Uçuş kontrolörleri iletişim kuruyor ve araca bilim verilerini indirmesi için komut veriyor. İniş aracının telemetrisi ve güneş enerjisi şarjı iyi durumda. Aracın konum bilgileri (Lat/Lon), genel sağlığı ve tutumu (oryantasyon) hakkında daha fazla bilgi edinmeye devam ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.
Atalet ölçüm sensörlerinin aracın gövdesinin yatay konumda olduğunu göstermesi üzerine Intuitive Machines'nin CEO'su ve kurucu ortağı Steve Altemus, konuya ilişkin yaptığı açıklamada aracın neden yatay konumda olduğunu bilmediklerini ancak yüzeye bir ayağını takıp düşmüş olabileceğini çünkü iniş anında hâlâ bir miktar yanal hareketin olduğunu söyledi. Odysseus’un iniş yaparken bir ayağını kırması da üstünde durulan ihtimaller arasında yer aldı.
ODYSSEUS AY’IN GENİŞ GÖRÜNTÜSÜNÜ PAYLAŞTI
Intuitive Machines, uzay aracının planlanan iniş bölgesinden uzakta bir alanda Ay'daki Schomberger kraterinin geniş görüş alanlı bir görüntüsünü çektiğini ifade etti. Görüntü hakkında yapılan açıklamada, “22 Şubat 2024'te Intuitive Machines'in Odysseus Ay aracı, Ay'daki Schomberger kraterinin geniş görüş alanlı bir görüntüsünü, planlanan iniş bölgesinden yaklaşık 200 km uzakta, yaklaşık 10 km yükseklikte yakaladı” denildi.
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