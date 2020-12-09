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Sağlık ABD'nin ardından Kanada da, Pfizer ve BioNTech aşısına onay verdi
Sağlık

ABD'nin ardından Kanada da, Pfizer ve BioNTech aşısına onay verdi

ABD ve İngiltere'nin ardından Kanada da, Pfizer ve BioNTech’in geliştirdiği korona virüs aşısının kullanımı için onay verdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-09 19:27:00 - 2020-12-09 20:19:12
ABD'nin ardından Kanada da, Pfizer ve BioNTech aşısına onay verdi

Kanada, Pfizer ve BioNTech’in geliştirdiği korona virüs aşısının kullanımı için onay verdi.

ABD onay vermişti

Geçtiğimiz günlerde de ABD Gıda ve İlaç Dairesi, Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısının kullanımına onay verdi.

İlk kez İngiltere'de onay verildi

Dünyada ilk kez İngiltere'de yaygın kullanımına onay verilen, Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı ilk kez Coventry kentindeki bir üniversite hastanesinde 90 yaşındaki bir kadına yapıldı.

Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısının İngiltere'de yaygın kullanımına başlandı
Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısının İngiltere'de yaygın kullanımına başlandı

Aktüel

Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısının İngiltere'de yaygın kullanımına başlandı

ABD, Pfizer ve BioNTech aşısına onay verdi!
ABD, Pfizer ve BioNTech aşısına onay verdi!

Sağlık

ABD, Pfizer ve BioNTech aşısına onay verdi!

 

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