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Dünya ABD'nin Afganistan'dan tahliye ettiği kişi sayısı belli oldu
Dünya

ABD'nin Afganistan'dan tahliye ettiği kişi sayısı belli oldu

ABD, 14 Ağustos'tan bu yana Afganistan'dan toplam 116 bin 700 kişiyi tahliye etti.

Yeniakit Publisher
2021-08-30 17:13:00 -
ABD'nin Afganistan'dan tahliye ettiği kişi sayısı belli oldu

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD, son 24 saatte Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndan yaklaşık 1250 kişiyi daha tahliye etti.

Son 24 saatte 26 askeri uçuş ile 1200, 2 koalisyon uçuşuyla 500 kişi Afganistan'dan çıkarıldı.

Böylece ABD'nin, tahliye operasyonunun başladığı 14 Ağustos'tan bugüne kadar tahliye ettiği kişi sayısı 116 bin 700'e ulaştı.

Öte yandan, temmuz sonundan bu yana Afganistan'dan çıkarılan kişi sayısı da 122 bin 300'ü buldu.

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