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Dünya ABD'liler yüzüne vurdu: Bu leke sicilinden silinmeyecek!
Dünya

ABD'liler yüzüne vurdu: Bu leke sicilinden silinmeyecek!

Cemal Kaşıkçı cinayetini yorumlayan ABD basını, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın bu lekeyi hiçbir zaman silemeyeceğini vurguladı.

Yeniakit Publisher
2021-04-09 08:21:00 - 2021-04-09 08:22:48
ABD'liler yüzüne vurdu: Bu leke sicilinden silinmeyecek!

ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg'de yayımlanan “Suudi Veliaht Prens'in geçmişi, vizyonunu yurt dışına satmayı zorlaştırıyor” başlıklı haberde, uluslararası alanda Selman'ın “sicilinden silemeyeceği iki leke olduğu” belirtildi.

Bloomberg'in yayımladığı haberde bunlardan birinin Yemen savaşı, diğerinin 2018 yılında Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti olduğu anımsatıldı.

Akşam'ın aktardığına göre, ABD'nin yeni yönetiminin Selman'a tavır sergilemesinin Selman'ın ekonomik dönüşüm planını baltalayabileceği de kaydedildi.

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