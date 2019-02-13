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ABD’li yetkililer Taliban ile görüşme hazırlığında

Taliban sözcüsü Zabihullah Müjahid, bugün yaptığı açıklamada, ABD heyetinin 18 Şubat’ta, Pakistan’ın başkenti İslamabad’da Taliban arabulucuları ile görüşeceğini açıkladı.

13 Şubat 2019 Çarşamba 21:47
ABD’li yetkililer Taliban ile görüşme hazırlığında

Münübe Yılmaz

Taliban sözcüsü Zabihullah Müjahid, bugün yaptığı açıklamada, ABD heyetinin 18 Şubat’ta, Pakistan’ın başkenti İslamabad’da Taliban arabulucuları ile görüşeceğini açıkladı. ABD’nin 17 yıldan fazla Afganistan’da süren savaşı sona erdirmek için yapacağı görüşmenin sonrasında, Taliban yetkilileri ile 25 Şubat’ta da Katar’da düzenlenecek toplantıda da biraraya geleceği ifade edildi. Geçtiğimiz ay Katar’da düzenlenen görüşmede Taliban yönetimi ile ilişkilerini samimileştirdiklerinin sinyallerini veren ABD, bölgeden geri çekilmeden önce Taliban yönetiminin, Afganistan hükümeti ile anlaşma yoluna gitmesi için baskılarını arttıracağının altını çizdi. Taliban yönetimi ise, olası bir ateşkesten önce, ABD’nin bölgeden geri çekilmesi gerektiğini beklediklerini ifade ederken, ülkede barışı yeniden temin etmek için her türlü askeri olmayan yabancı kaynaklı yardımlara da açık olduklarını belirtti. Geçtiğimiz hafta Birleşmiş milletler’in Taliban yönetimi ile görüşmelerde ilerleme kaydettiğini söyleyen ABD Başkanı Donald Trump ise, ABD’nin bölgedeki silahlarının sayısını azaltacağını, Taliban ve Afganistan yönetimlerinin de bundan sonra terör ile mücadeleye daha fazla yoğunlaşacağını ifade etmişti.

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Haber Tarihi: 13 Şubat 2019 Çarşamba 21:47
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