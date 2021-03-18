ABD'li yarbaydan skandal Türkiye sözleri
Amerika Birleşik Devletleri'nde emekli Yarbay Ralp Peters, katıldığı bir canlı yayında terör örgütü PYD'ye destek verdiklerini itiraf etti. Peters, Türkiye'nin NATO üyeliğini askıya alabileceklerini söyleyerek büyük bir skandala imza attı.
ABD'de yayın yapan medya kuruluşu Fox'a ait Fox Business kanalında yayınlanan bir programda ABD'nin Suriye politikası ve Türkiye ile ilişkilerine değerlendirmelerde bulunuldu.
Programa konuk olan emekli Yarbay Ralph Peters, terör örgütü PYD’nin ABD’nin müttefiki olduğunu belirterek Türkiye’nin bölgeye yönelik operasyonlarına karşı çıktı.
Peters açıklamasında, "Türkiye'ye saldıramayız çünkü NATO müttefikimiz. Kürtlere yardım edemiyoruz çünkü Türkler saldırıyor" dedi.
Sunucunun, “Neden Türkiye'yi NATO'dan çıkarmıyoruz?" sorusuna Peters, "Buna yüzde yüz katılıyorum. İlk olarak Türkiye'nin NATO üyeliğini askıya alabiliriz." yanıtını vererek alçak bir çıkışta bulundu.