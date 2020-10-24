ABD'li vekillerden Pompeo'ya "Gazze" çağrısı

Temsilciler Meclisi üyesi 38 Demokrat, Bakan Pompeo'ya Gazze konusunda harekete geçmesi için bir mektup yolladı. Mark Pocan, Jamie Raskin ve Judy Chu'nun öncülüğünü yaptığı mektupta vekiller, Gazze'de son bir ayda vaka sayısının yüzde 84 arttığına dikkat çekti.

Mektupta, "Gazze'de son dönemde artan Kovid-19 salgınının ağır sonuçlarının hafifletilmesi için burada yaşayanlara yönelik insani ve tıbbi yardımların derhal serbest bırakılması için bu mektubu yazıyoruz." ifadesine yer verildi.

Gazze'deki halihazırda sıkıntılı olan kamu sağlığı sistemine ve bölgede artan vakalara işaret edilen mektupta, önlem alınmaması durumunda ciddi bir sağlık krizinin ortaya çıkacağına işaret edildi.

Gazze'deki bir sağlık krizinin sadece Gazzeliler için değil, İsrail dahil bölgede yaşayan diğer toplumlar için de önemli bir sorun olacağına dikkat çekilen mektupta, şu değerlendirme yapıldı:

"2020 mali yılı bütçesinde Kongre, Filistinlilere yönelik insani yardımlar için 75 milyon dolar ayırmıştı, ancak görebildiğimiz kadarıyla yönetim bu bütçenin hiçbir bölümünü kullanmamıştır. Gazze'deki mevcut durum ve artan Kovid-19 salgını nedeniyle söz konusu bütçenin insani ve tıbbi yardımlar olarak en hızlı şekilde kullanılmasını talep ediyoruz."

ABD yönetimi, 2018 başında Birleşmiş Milletler (BM) aracılığıyla Filistin'e yaptığı yardımın 65 milyon dolarlık kısmını askıya almış, ağustos ayında ise Filistin'e yönelik 200 milyon dolarlık yardımı durdurduğunu açıklamıştı.

Filistin yönetimi söz konusu kararın ülkedeki insani yardım çalışmalarına darbe vuracağına dikkati çekmiş ve Washington'ın kararını sert şekilde eleştirmişti.

6 Aralık 2017'de Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıyan Donald Trump yönetimi, geçen ay İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn arasındaki "siyasi normalleşme" sürecinin de ara buluculuğunu yapmıştı.

Batı Şeria ile Gazze Şeridi, 1967 yılından bu yana İsrail'in işgali altında bulunuyor.