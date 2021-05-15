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Gündem ABD'li vekil Filistin'i anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı
Gündem

ABD'li vekil Filistin'i anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı

Filistin asıllı ABD'li milletvekili Rashida Tlaib, Gazze'de yaşananları anlatırken gözyaşlarını tutamadı. Tlaib, konuşması sırasında diğer vekillere seslenerek 'En kutsal mekanınıza ses bombaları atılırken dua edebilir miydiniz?' ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-15 14:11:00 - 2021-05-15 14:21:26

İsrail-Filistin gerilimi ABD Temsilciler Meclisi'nde tartışma konusu oldu. Filistin asıllı Temsilciler Meclisi üyesi Rashida Tlaib, 'Filistinliler bir yere gitmiyor' dedi ve kendisinin bu durumun canlı bir örneği olduğunun altını çizdi.

Konuşmasında yer yer gözyaşlarını tutamayan Tlaib 'Bizler anneleriz, kız çocuklarız, torunlarız. Bizler adalet arayanlarız. Her tür baskıya karşı mücadelemizden pişman değiliz' ifadelerini kullandı.

Filistinlilerin on yıllardır insanlık dışı bir muameleye ve ırkçılığa maruz bırakıldığını belirten Tlaib, sözlerini şöyle sürdürdü;

'Filistinlilerin çocuklarını kaybedeceklerine dair bir korku altında yaşamak zorunda. Kimlikleri nedeniyle süresiz şekilde gözaltına alınıyor veya öldürülüyorlar. Filistinlilerin İsrail yasaları altında eşit olmayan hak ve korumalara sahip olmalarına son verilmeli."

Filistinlilerin kendi vatanlarında mülteci konumuna düşürüldüklerinin altını çizen Tlaib, 'Bir halka geçmişini unutmasını önerdiğinizde barış değil, yok olmayı önerirsiniz' dedi.

Konuşması sırasında diğer vekillere seslenerek 'En kutsal mekanınıza ses bombaları atılırken dua edebilir miydiniz?' diyen Tlaib, bu noktada gözyaşlarını tutamadı.

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