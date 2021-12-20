ABD'li uzmandan çarpıcı açıklama: Türkiye bu konuda takip edilmeli

Amerikalı eski yarbay ve ABD Savunma Bakanlığı’nın danışmanlarından Scott Crino, Kuveytli yayın kuruluşu Kuwait Times’a insansız hava araçları konusunda açıklamalarda bulundu.

Türk SİHA’larına ayrı bir parantez açan Crino, şunları söyledi:

"TB2'ler zaferin anahtarı"

Askeri ilişkilerde drone teknolojisi yıkıcı bir güç. İHA kullanımına ilişkin en şaşırtıcı gelişme ve genel etki, geçen yıl Azerbaycan ile Ermeniler arasındaki savaşta meydana geldi. Bu savaşta, Azerbaycan'ın insansız hava araçlarını kullanması, tartışmasız zaferlerinin anahtarıydı. Azerbaycan, savaş gücüne Türk TB2 insansız hava aracını da ekledi ve bunun sonucunda havaya hakim oldu ve savaşın gidişatını değiştirdi. Azerbaycan, Ermenistan'ın ağır zırhını çabucak etkisiz hale getirmeyi başardı.

"Türkiye üretim uzmanı"

Türk yapımı Bayraktar İHA'larından bahsetmiştim ama İHA teknolojisinin mevcut durumunu daha iyi anlamak için tekrar değineceğim. Bayraktarlar Suriye, Libya ve Kafkasya'da savaşmada çok başarılıydılar; etkili ve uyarlanabilir bir savaş sistemi tasarlamalarını sağlayan, Türkiye'nin operasyonel ortamlarına ilişkin kendi içgörü ve anlayışının yanı sıra üretim uzmanlıklarıydı. Türkiye deneyimi, diğer ülkelerin takip etmesi için sağlam bir şablon.