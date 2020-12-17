  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji ABD'li uzay şirketinden heyecanlandıran haber
Teknoloji

ABD'li uzay şirketinden heyecanlandıran haber

ABD'de kurulan yeni uzay şirketi Astra, ilk uzay uçuşu denemesini gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-17 10:09:00 -
ABD'li uzay şirketinden heyecanlandıran haber

Son zamanlarda büyük bir rekabetin olduğu uzay yarışına yeni şirketler katılıyor. ABD'de yeni kurulan bir roket üretim şirketi olan Astra, geliştirdiği prototip roketini uzaya fırlatmayı başardı ve adını uzaya ulaşan şirketler arasına yazdırdı.

Space.com'un haberine göre, şirketin "Rocket 3.2" adını verdiği prototip, Alaska'daki Pasifik Uzay Limanı Kompleksi'nden uzaya fırlatıldı.

12 metre uzunluğundaki roket, 8,5 dakika süren yolculuğunda, atmosfer ile uzay boşluğunu ayırdığı varsayılan, 100 kilometre irtifadaki "Karman Çizgisi"ni geçmeyi başardı.

Roketin ikinci aşamasının ateşleyici kısımdan ayrılarak kendi itiş mekanizmasını harekete geçirdiği, ancak yörüngeye ulaşabilecek bir ivme yakalayamadığı bildirildi.

Merkezi California'da bulunan şirket, eylülde "Rocket 3.1" adını verdiği prototiple uzaya ulaşma denemesi yapmış, fakat başarılı olamamıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ayasofya ve Türk bayrağı üzerinde skandal pozlar verdi! Soruşturma tamamlandı
Gündem

Ayasofya ve Türk bayrağı üzerinde skandal pozlar verdi! Soruşturma tamamlandı

Kapadokya'da Türk Bayrağı üzerine yatarak çıplak poz veren ve Ayasofya'da çıplak fotoğraf çektiren Belçikalı ahlaksız manken Marisa Papen ha..
Tehlike büyüyor! Japonya'da bir eyalette daha kuş gribi paniği
Dünya

Tehlike büyüyor! Japonya'da bir eyalette daha kuş gribi paniği

Japonya'nın Kochi eyaletindeki bir tavuk çiftliğinde daha kuş gribi salgını doğrulandı. Böylece ülkede salgından etkilenen eyaletlerin sayıs..
Meteoroloji'den yoğun kar yağısı uyarısı
Aktüel

Meteoroloji'den yoğun kar yağısı uyarısı

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre; Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde bu gece ve yarın yoğun kar yağışı bekleniyor.

Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay