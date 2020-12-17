ABD'li uzay şirketinden heyecanlandıran haber
ABD'de kurulan yeni uzay şirketi Astra, ilk uzay uçuşu denemesini gerçekleştirdi.
Son zamanlarda büyük bir rekabetin olduğu uzay yarışına yeni şirketler katılıyor. ABD'de yeni kurulan bir roket üretim şirketi olan Astra, geliştirdiği prototip roketini uzaya fırlatmayı başardı ve adını uzaya ulaşan şirketler arasına yazdırdı.
Space.com'un haberine göre, şirketin "Rocket 3.2" adını verdiği prototip, Alaska'daki Pasifik Uzay Limanı Kompleksi'nden uzaya fırlatıldı.
12 metre uzunluğundaki roket, 8,5 dakika süren yolculuğunda, atmosfer ile uzay boşluğunu ayırdığı varsayılan, 100 kilometre irtifadaki "Karman Çizgisi"ni geçmeyi başardı.
Roketin ikinci aşamasının ateşleyici kısımdan ayrılarak kendi itiş mekanizmasını harekete geçirdiği, ancak yörüngeye ulaşabilecek bir ivme yakalayamadığı bildirildi.
Merkezi California'da bulunan şirket, eylülde "Rocket 3.1" adını verdiği prototiple uzaya ulaşma denemesi yapmış, fakat başarılı olamamıştı.