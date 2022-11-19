ABD'li sözcüden Libya-Yunanistan krizini soran Türk muhabire dikkat çeken cevap! Perde arkasında ABD mi var?

Zengin yer altı kaynakları ve jeostratejik konumu itibariyle küresel satrancın merkezlerinden biri olan Doğu Akdeniz'de neler oluyor? Libya ile Yunanistan arasındaki gerilimin perde arkasında ABD mi var?

Yunanistan neden son anda rotayı değiştirmek zorunda kaldı?

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın Libya'ya gerçekleştireceği ziyaret kapsamında ilk önce Türkiye destekli ve BM tarafından meşru kabul edilen başkent Trablus'a gitmesi ve burada Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Menfi ile görüşmesi, oradan da Bingazi’ye geçerek Tobruk’taki Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ile görüşmesi bekleniyordu. ​​​​​​​Fakat planlanan Trablus ziyaretini bir anda değiştiren Yunanistan Dışişleri Bakanı, iki ülke arasında tansiyonun yükselmesine neden olmuştu.

Haddini aşan Atina yönetimi, uluslararası hukuku çiğniyor

Doğu Akdeniz'deki zengin hidrokarbon kaynaklarına göz diken ABD destekli Atina, deniz yetki sınırlarını aşmak istiyor. Bununla sınırlı kalmayan Yunan aşırıcı çıkarları için Trablus hükümetinin görev süresinin sona erdiğini ve ülkenin geleceği için bağlayıcı olan uluslararası anlaşmaları imzalayamayacağını iddia ediyor.

Kuklacıdan kaçamak cevaplar

TRT World Washington muhabiri Yunus Paksoy'un konu ile ilgili sorusuna ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel'den yanıtı dikkat çekti.

Paksoy Twitter hesabından o anları paylaştı:

"ABD Dışişleri Bakanlığı'na sordum.

- BM destekli Libya hükümeti yerine savaş suçlusu Hafter’le görüşüp diplomatik kriz çıkaran Yunan hükümetine yorumunuz?

'Haberi görmedim ama Yunanistan vazgeçilmez ortağımız'

- Peki bu ABD politikasıyla örtüşüyor mu?

'Yunanistan vazgeçilmez ortağımız'

Ayrıca ABD'li sözcü yardımcısının Yunanistan'ın ABD'nin Akdeniz'deki hedeflerine yardımcı olduğunu belirtmesi dikkat çekti.

ABD, Dendias'ın Hafter ile görüşmesinin ardından diplomatik krize neden olmasını soran Paksoy'a bilgi vermedi. ABD politikasına uygun olup olmadığı konusunda da yorum yapmaktan kaçındı.

Dendias'ın 'U' dönüşü

Libya'nın başkenti Trablus'ta uçaktan inmeyi reddeden Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Bingazi’ye geçerek ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter ile görüşmüştü. Görüşmeye dair Yunanistan Dışişleri Bakanlığından bir açıklama yayımlamıştı.

Açıklamada, "Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Libya Ulusal Ordusu Komutanı Halife Hafter ile Bingazi'de bir araya geldi. Görüşmede Libya'da istikrarın sağlanması üzerine fikir alışverişinde bulunuldu." sözleri sarf edildi.

Libya ile Yunanistan arasındaki diplomatik krize neden olan olayın aktörü Dendias

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın, geçtiğimiz gün sabah saatlerinde Libya'nın başkenti Trablus'ta uçaktan inmeyi reddederek açıklama yapmaksızın havaalanından ayrılması iki ülke arasında krize neden olmuştu.

Yunan basınında yer alan haberlerde, Dendias'ın Libya Dışişleri Bakanı Necla Menguş'un havaalanına kendisini karşılamak için gelmesi nedeniyle ziyareti iptal ettiği ifade edilmişti. Yunanistan basını ayrıca Libya'nın Dendias'ın uçağının uçuş planını onaylamadığı için Trablus'tan Bingazi'ye Malta üzerinden gittiğini yazmıştı.

Libya, Yunan maslahatgüzarını bakanlığa çağırdı

Yaşanan olayın ardından Libya, Trablus'a gelen Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ın uçaktan inmeyi reddetmesine tepki olarak geçtiğimiz gün Yunan Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığına çağırmıştı.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Sözcüsü Muhammed Hammude yaptığı açıklamada, Dendias'ın tutumuna tepki olarak Yunanistan'ın Trablus'taki maslahatgüzarının Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını, Libya'nın Atina'daki maslahatgüzarının da istişare için geri çekilmesi kararı alındığını bildirmişti.