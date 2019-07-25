ABD’li Sosyalistler kendi silahıyla vuruldu! Kapitalist Amerika, Sosyalizm üzerinden para kıracak

Harris Poll isimli araştırma şirketinin yayınladığı anket sonucuna göre, 1981-96 yılları arasında doğan ABD’li gençlerin yüzde 49,6’sı, kapitalizmin başını çeken ülkede Sosyalizmin gelişmesini, sol görüşlü bir yönetim altında yaşamlarını sürdürmeyi istiyor.

Bir garip haber: Kapitalizmin başkenti ABD'de, gençler sosyalizme kayıyor

Kapitalist ABD’nin avuçları kaşındı! Sosyalist Superman geliyor

Bunu fırsat bilen kapitalist ABD, solcuların parasını da cebe indirmenin yolunu buldu. Warner Bros. stüdyoları, “Superman: Kızıl Evlat” adlı çizgi romanı beyazperdeye uyarlayacak.

Mark Millar, Dave Johnson ve Killian Plunkett tarafından çizilen mini seri “Superman: Kızıl Evlat” 2003 yılında yayınlanmasının ardından Rusça’ya tercüme edildi. Sputnik'in haberine göre; Warner Bros. stüdyoları, bu çizgi romanı bir animasyon filmiyle beyazperdeye uyarlamak istiyor.

Stalin’in evlatlığı

Hikayede Superman, Sovyet diktatör Joseph Stalin tarafından evlat ediniliyor ve ölümünün ardından partinin genel sekreterliği görevini de kendisi devralıyor. Hikayede Superman’in, insanlığa ve görevine karşı duyduğu sorumluluklar arasındaki çatışma konu ediliyor.