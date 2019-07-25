ABD’li Sosyalistler kendi silahıyla vuruldu! Kapitalist Amerika, Sosyalizm üzerinden para kıracak
Anketlere göre ABD’li gençlerin yarısı, Sosyalizmin ülkede yükselmesini istiyor. Bunu fırsat bilen kapitalist Hollywood, “Sosyalist Superman” filmi ile solcuların parasını cebe indirecek.25 Temmuz 2019 Perşembe 10:48
Harris Poll isimli araştırma şirketinin yayınladığı anket sonucuna göre, 1981-96 yılları arasında doğan ABD’li gençlerin yüzde 49,6’sı, kapitalizmin başını çeken ülkede Sosyalizmin gelişmesini, sol görüşlü bir yönetim altında yaşamlarını sürdürmeyi istiyor.
Bir garip haber: Kapitalizmin başkenti ABD'de, gençler sosyalizme kayıyor
Kapitalist ABD’nin avuçları kaşındı! Sosyalist Superman geliyor
Bunu fırsat bilen kapitalist ABD, solcuların parasını da cebe indirmenin yolunu buldu. Warner Bros. stüdyoları, “Superman: Kızıl Evlat” adlı çizgi romanı beyazperdeye uyarlayacak.
Mark Millar, Dave Johnson ve Killian Plunkett tarafından çizilen mini seri “Superman: Kızıl Evlat” 2003 yılında yayınlanmasının ardından Rusça’ya tercüme edildi. Sputnik'in haberine göre; Warner Bros. stüdyoları, bu çizgi romanı bir animasyon filmiyle beyazperdeye uyarlamak istiyor.
Stalin’in evlatlığı
Hikayede Superman, Sovyet diktatör Joseph Stalin tarafından evlat ediniliyor ve ölümünün ardından partinin genel sekreterliği görevini de kendisi devralıyor. Hikayede Superman’in, insanlığa ve görevine karşı duyduğu sorumluluklar arasındaki çatışma konu ediliyor.
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