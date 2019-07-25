0553 313 94 23

ABD’li Sosyalistler kendi silahıyla vuruldu! Kapitalist Amerika, Sosyalizm üzerinden para kıracak

Anketlere göre ABD’li gençlerin yarısı, Sosyalizmin ülkede yükselmesini istiyor. Bunu fırsat bilen kapitalist Hollywood, “Sosyalist Superman” filmi ile solcuların parasını cebe indirecek.

25 Temmuz 2019 Perşembe 10:48
ABD’li Sosyalistler kendi silahıyla vuruldu! Kapitalist Amerika, Sosyalizm üzerinden para kıracak

Harris Poll isimli araştırma şirketinin yayınladığı anket sonucuna göre, 1981-96 yılları arasında doğan ABD’li gençlerin yüzde 49,6’sı, kapitalizmin başını çeken ülkede Sosyalizmin gelişmesini, sol görüşlü bir yönetim altında yaşamlarını sürdürmeyi istiyor.

Bir garip haber: Kapitalizmin başkenti ABD'de, gençler sosyalizme kayıyor

Kapitalist ABD’nin avuçları kaşındı! Sosyalist Superman geliyor

Bunu fırsat bilen kapitalist ABD, solcuların parasını da cebe indirmenin yolunu buldu. Warner Bros. stüdyoları, “Superman: Kızıl Evlat” adlı çizgi romanı beyazperdeye uyarlayacak.

Mark Millar, Dave Johnson ve Killian Plunkett tarafından çizilen mini seri “Superman: Kızıl Evlat” 2003 yılında yayınlanmasının ardından Rusça’ya tercüme edildi. Sputnik'in haberine göre; Warner Bros. stüdyoları, bu çizgi romanı bir animasyon filmiyle beyazperdeye uyarlamak istiyor.

Stalin’in evlatlığı

Hikayede Superman, Sovyet diktatör Joseph Stalin tarafından evlat ediniliyor ve ölümünün ardından partinin genel sekreterliği görevini de kendisi devralıyor. Hikayede Superman’in, insanlığa ve görevine karşı duyduğu sorumluluklar arasındaki çatışma konu ediliyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 10:48
  1. Harris Poll
  2. ABD
  3. kapitalizm
  4. Sosyalizm
  5. Superman: Kızıl Evlat
  6. Stalin
  7. Joseph Stalin

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Zühtü Arslan: 190 bin bireysel başvuruyu karara bağladık
    1. Zühtü Arslan: 190 bin bireysel..
    2. Türkiye'deki yabancı öğrenci ağı..
    3. Tarihin en büyük sahte dolar..
    4. Elazığ’da DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı
    5. Mahkeme Şavşat’taki taş ocağına "Dur"..
    6. Elektronik haberleşmede tüketici en..
    7. FSM’den Arapça Öğretmenliği programı
    8. (Özel) İstanbul’da kadın hırsızların..
    9. Mersinli milli okçuların gözü altın..
    10. Benzini biten engellinin aracını polis..
    11. Bursa’da otobüste bu da unutulur mu..
    12. Ceza yiyen adamdan polise ilginç..
    13. Şehitkamilli kadınlara çevre semineri
    14. Kartal Pendik ve Maltepe'deki adaylara..
    15. Yoğun bakımda da yatsan nafaka..
    16. İlk kez öğrenci alacak
    17. Bakanlık ebola virüsüne karşı rehber..
    18. Diyarbakır'da mangal ateşleri..
    19. Adana'da silahlı saldırı: 3 yaralı
    20. ATB Aydın Zeytinyağını Rize’de..
    21. Giyim mağazasında cinsel içerikli hap..
    22. Rostec 5G’de uluslararası işbirliğini..
    23. Iğdır’da yaz dönemi trafik eğitimleri
    24. Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'ne 300..
    25. Kars’ta polislerle çocuklar..
    26. Kadınlar da göğüs problemlerine dikkat
    27. Afganistan'da Taliban karakola..
    28. Gaziantep'in yeni üniversitesi: İslam..
    29. Anayasa Mahkemesinden ihlal kararı
    30. Büyükşehirin Kur’an kurslarına yoğun..
    İYİ Parti'den istifa etmişti! Ali Babacan'ın ekibine katıldı
    İYİ Parti'den istifa etmişti! Ali Babacan'ın ekibine katıldı
    Tüm Türkiye'de uygulanacak! Uymayana 10 bin lira ceza
    Tüm Türkiye'de uygulanacak! Uymayana 10 bin lira ceza
    Gündemi sarsan iddia! Fetullah Gülen öldü mü?
    Gündemi sarsan iddia! Fetullah Gülen öldü mü?
    Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken Hakan Atilla açıklaması!
    Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken Hakan Atilla açıklaması!
    Ağlak "Atatürk sömürücüleri" CHP'li belediyelerde böyle kadrolaştı!
    Ağlak "Atatürk sömürücüleri" CHP'li belediyelerde böyle kadrolaştı!

    Günün Karikatürü

    25 Temmuz 2019
    Türkiye'den ABD'ye uyarı: Artık sabrımız kalmadı
    Türkiye'den ABD'ye uyarı: Artık sabrımız kalmadı
    Yerli uzay roketi ikinci atış testine başladı
    Yerli uzay roketi ikinci atış testine başladı