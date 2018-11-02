ABD’li siyahi gazeteci çileden çıktı: En büyük terör tehdidi beyazlardır!

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Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan siyahilere yönelik kin ve nefret eylemlerinin sonu gelmezken ABD’li gazeteci dikkat çekecek açıklamalarda bulundu. ABD’li gazeteci Don Lemon, “Beyazlar, ABD için en büyük terör tehdididir” dedi.

Don Lemon, Trump’ın Müslüman ülke vatandaşlarının ABD’ye girişine kısıtlama getiren Trump’ın politikalarını eleştirdi.

"İnsanları şeytanlaştırmayalım!"

CNN’de yayınlanan Come Prime Time programında ABD’nin Kentucky eyaletinde son olarak 28 Ekim’de 2 siyahinin ölümüyle sonuçlanan eylemin failinin de beyaz olduğuna işaret etti.

Lemon, suçun daima başkalarına yıkılmasını eleştirerek “İnsanların şeytanlaştırılmasını bırakmamız lazım. Bu ülkedeki en büyük terör tehdidi beyazlardır. Çoğunluğu radikal ve sağcı... Onları uzaklaştırmalıyız” ifadelerini kullandı.