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Ekonomi ABD'li şirket Türkiye için önerilen dolar kurunu yükseltti! 125 lirayı görenler şok
Ekonomi

ABD'li şirket Türkiye için önerilen dolar kurunu yükseltti! 125 lirayı görenler şok

ABD merkezli video oyunu geliştiricisi ve video oyunu yayımcısı şirket Steamm, Türkiye için önerilen dolar kurunu 1.8'den 10'a yükseltti.

Yeniakit Publisher
2022-10-25 08:53:00 -
ABD'li şirket Türkiye için önerilen dolar kurunu yükseltti! 125 lirayı görenler şok

Oyunların dijital mecralarda dağıtılmasını sağlayan bu platform 39 farklı döviz kurunda hizmet sunuyor. Steam'de bir oyunun fiyatlandırılmasını yönetmeyi kolaylaştıran ilgili araç güncellendi.

Fiyatlandırma önerilerini güncelleyen dijital dağıtım platformunun önerdiği fiyatlar tamamen tavsiye niteliğinde. Geliştiriciler oyunlarını kendi fiyatları eşliğinde satmaya devam edebilecekler. Eğer bir geliştirici kendi oyunu için fiyat belirleme konusunda Steam'in algoritmasına göre bir hata yaparsa sistem o kişiyi uyaracak.

Steam'den ülkemizi ilgilendiren güncelleme

Valve oyun geliştiricilerinin satış fiyatlarına hiçbir zaman karışmayacağını duyurdu. Stratera Games'de oyun dizaynı konusunda çeşitli projeler üreten Dora "Stratera" ÖZSOY, kendisine ait olan Twitter hesabından ülkemizi ilgilendiren fiyat önerisi güncellemesini paylaştı.

Türkiye için önerilen dolar kuru 8.2'lik bir artış ile 1.8'den 10'a yükseltildi. ÖZSOY'un bu konu hakkında paylaştığı Twitter iletileri aşağıda mevcut. Steam, Stratera Games tarafından geliştirilen bir oyunun eskiden 24 TL fiyat etiketi eşliğinde satılmasını öneriyordu ancak yeni kura göre bu önerilen fiyatı 125 TL şeklinde güncelledi.

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