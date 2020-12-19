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Teknoloji ABD'li şirket açıkladı: Uydunun sinyalleri duvardan geçebilecek kadar güçlü
Teknoloji

ABD'li şirket açıkladı: Uydunun sinyalleri duvardan geçebilecek kadar güçlü

ABD'li Capella Space şirketince tasarlanan Capella-2 uydusunun, kullandığı radar teknolojisiyle dünyadaki hemen hemen her yerin yüksek çözünürlüklü görüntülerini oluşturabildiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-19 18:53:00 -
ABD'li şirket açıkladı: Uydunun sinyalleri duvardan geçebilecek kadar güçlü

ABD’nin Kaliforniya eyaleti San Francisco şehri merkezli Capella Space şirketince tasarlanan Capella-2’nin, NASA’nın 1970’lerden beri kullandığı teknolojinin aynısı olan dünyayı meteorolojik görünürlük, bulut örtüsü veya günün herhangi bir saatinden bağımsız olarak görüntüleyebilen Sentetik Aralıklı Radar (SAR) kullandığı belirtildi. SAR’ın, bir hedef noktasını ‘aydınlatmak’ için güçlü radyo sinyalleri gönderdiği, verileri toplayıp bunları ayrıntılı bir görüntü oluşturmak için yorumladığı bildirildi.

Gönderilen sinyallerin duvarlardan geçebilecek kadar güçlü olduğunu fakat binaların içini görüntülemeyeceğini belirten Capella Space, “Ancak bildiğimiz gibi, cep telefonu ve Wi-Fi sinyalleri bile bir hücresel kuleden veya Wi-Fi erişim noktasından uzaklaştıkça zayıflıyor. Radar sinyalleri de aynı; duvarların içinden geçebilirler, ancak iç mekanda herhangi bir şeyi görüntüleyemeyecek veya göremeyecek kadar zayıflar” açıklamasında bulundu.

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