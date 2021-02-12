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Gündem ABD’li senatörlerden skandal mektup! TBMM’den sert cevap
Gündem

ABD’li senatörlerden skandal mektup! TBMM’den sert cevap

TBMM Türkiye-ABD Parlamentolar Arası Dostluk Grubu, ABD'deki bir grup senatörün Joe Biden’a gönderdiği skandal mektuba cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2021-02-12 10:58:00 -
ABD’li senatörlerden skandal mektup! TBMM’den sert cevap

TBMM Türkiye-ABD Parlamentolar Arası Dostluk Grubu, ABD'deki bir grup senatörün Türkiye'ye ilişkin eleştirilere yer verdikleri mektubu ABD Başkanı Biden'a göndermesine cevaben bir bildiri yayımladı.

İşte bildirinin satır başları;

İmzacı senatörlerin ülkemizin iç ve dış politikasını hedef alan mesnetsiz ve sorumsuz ithamları, ABD ile stratejik ortaklığımız ve NATO çatısı altındaki müttefikliğimizle hiçbir surette bağdaşmıyor.

Ortak siyasi değerler temelinde dostluk ve müttefiklik ilişkisine sahip ülkelerimizin, karşılaştıkları her tür sınamada birbirlerinin hassasiyetlerini dikkate alarak karşılıklı saygı ve samimi diyalog içerisinde hareket etmeleri önem arz ediyor. Bu düşünceden hareketle, bahse konu mektupta yer alan hususların hatırlatılması iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin gereği olarak görülmüştür.

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Yorumlar

dava

hoşşşşşşşşşşşşşşt! oradan.dostmuş ypg besle, fetoyu destekle, darbeyi yapmaya kalkış hoşşşşşşşt oradan!
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Earphone

Bu şerefsizlere dostumuz müttefiğimiz demeyin artık yaaaa.
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