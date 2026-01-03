ABD'li Senatör'den uyarı! Venezuela'nın ardından Küba ve İran'a gözdağı verdi: İki lider ile İlgili kritik mesajı

Graham, Axios'a verdiği röportajda Venezuela'ya düzenlenen operasyona yönelik konuştu.

ABD Başkanı Trump ile operasyondan bir gece önce telefonda görüştüğünü belirten Graham, "Başkan, arka bahçemizdeki uyuşturucu hilafetinin ortadan kalkmasına inandığı hususunda gayet netti." ifadesini kullandı.

Graham, operasyonun birkaç haftadır formüle edildiğini söyledi.

Öte yandan Graham, Küba ve İran liderlerinin endişeli olması gerektiğini belirterek, "Kasabada yeni bir şerif var. Monroe doktrinini yerine getiriyor. İran liderinin yerinde olsam camiye gidip dua ederdim." dedi.

Tüm seçenekler masada

Venezuela'da "özgürleşme sürecinin" başladığını kaydeden Graham, "Bunun başarıya ulaştığını görmek ABD'nin çıkarınadır. İnsanların yeni bir başlangıç yapmasına izin vereceğiz." diye konuştu.

Venezuela'ya daha başka saldırılar olup olmayacağı sorusuna ise Graham, "Tüm seçenekler masada." yanıtını verdi.

Ne olmuştu?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta patlama sesleri duyulmuştu.

Venezuela hükümetinden yapılan açıklamada, saldırılardan ABD sorumlu tutulmuş ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun, ülke genelinde "dış müdahaleden kaynaklanan olağanüstü durum" ilan eden kararnameyi imzaladığı belirtilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump da Venezuela'da geniş çaplı saldırılar düzenlendiğini ve Maduro ile eşinin yakalanarak ülke dışına çıkarıldığını açıklamıştı.