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ABD'li senatörden Türkiye ve Suriye çıkışı

ABD'nin Güney Carolina Senatörü Cumhuriyetçi Lindsey Graham, ABD yetkililerinin, Avrupa ülkelerinden, Suriye'de Türkiye sınırı boylarında bir tampon bölge kurmak için Suriye'ye asker göndermelerini isteyeceğini, bunun kabul edilmesi halinde ABD Başkanı Donald Trump'ın da belirli sayıda Amerikan askerini Suriye'de bırakmaya açık olduğunu söyledi

16 Şubat 2019 Cumartesi 06:50
ABD'li senatörden Türkiye ve Suriye çıkışı

ABD'nin Güney Carolina Senatörü Cumhuriyetçi Lindsey Graham, Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen Münih Güvenlik Forumu'nda konuştu.

Söz konusu planı "DEAŞ hilafeti sonrası strateji" olarak tanımlayan Graham, bu planın detaylarını ABD Başkanı Donald Trump ile kapsamlı bir şekilde konuştuklarını belirtti.

Graham, "Başkan Trump yakında size gelecek ve yardımınızı isteyecek ve siz de umarım ki 'evet' diyeceksiniz ve buna karşılık ise sadece ABD'ye has kabiliyetlerimiz de Suriye'deki savaşta kalmaya devam edecek." diye konuştu.

ABD'li senatör, Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford'un da Suriye'ye asker gönderme konusunda mevkidaşlarıyla görüşeceğini dile getirdi.

"Biz oyun kurmazsak Türkiye girer"

Tüm Avrupa'nın DEAŞ tehdiden acı çektiğini belirten Graham DEAŞ sonrası stratejinin DEAŞ ile mücadeleden farklı olması gerektiğini söyledi.

Graham, "Biz oyun kurmazsak Türkiye Suriye'ye girer ve YPG tehdidiyle ilgilenir." diye konuştu.

Örgütün ABD'ye DEAŞ ile mücadelede destek verdiğini dile getiren Graham, şöyle devam etti:

"YPG, Türkiye'nin gözünde PKK'nın uzantısıdır ve sınırlarında YPG'ye katlanmayacaklar. Bu sorunu çözmek konusunda müttefikimiz Türkiye'ye borçluyuz. SDG'nin çekilip sonra savaşın kendilerini yok etmemesi için SDG'ye borçluyuz. Bunun için kim bize yardım edecek, gelecekte bunun olmaması için? Bu sorunu çözmek için güvenli bir bölgeye ihtiyacımız var. Bu güvenli bölgedeki askerler aynı zamanda DEAŞ'ın tekrar ortaya çıkmamasını takip etmelidir. Bunu yapmazsak İran batının çekilmesiyle Suriye'deki en büyük kazanan olarak çıkacaktır."

ABD savunma bakan vekili Shanahan da teklif etmişti

ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, Brüksel'deki NATO toplantılarına gelirken beraberindeki gazetecilere, ABD'nin NATO'da Suriye'nin kuzeydoğusunda izleme görevi yapacak bir gözlem gücü kurulmasını teklif edeceğini söylemişti.

Shanahan, ABD'nin, bunun DEAŞ ile mücadele koalisyonu üzerinden yapılmasını teklif edeceğini belirtmişti.

Diğer taraftan, ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Joseph Votel de Uman da Wall Street Journal Gazetesi'ne yaptığı açıklamada, ABD'nin Suriye'de belirli sayıda asker bırakabileceğini ifade etmişti.

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 06:55
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