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ABD'li senatörden Trump'a 'OHAL' çağrısı!

Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, ABD Başkanı Donald Trump'a Meksika sınırına örülecek duvarın finanse edilmesi için olağanüstü hal ilan etme çağrısı yaptı.

11 Ocak 2019 Cuma 23:48
ABD'li senatörden Trump'a 'OHAL' çağrısı!

Trump yönetimi, Demokratların Meksika sınırında duvar örülmesini de öngören 'sınır güvenliği' bütçesini kabul etmemesi sonrası çözüm arayışlarına devam ederken ABD siyasetinin önde gelen isimlerinden Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'dan Trump'a bir çağrı geldi.

"Demokratların Meksika sınırına duvar örme konusunu de-facto olarak reddettiğini ve bunun Kongre'de mutabakat sağlama imkanını ortadan kaldırdığını" belirten Graham, Trump'tan olağanüstü hal ilan etmesini istedi.

Trump, geçen hafta yaptığı açıklamada, olağanüstü hal ilan ederek Kongre'nin iznine gerek duymadan Meksika sınırında "çok hızlı bir şekilde" duvar örülebileceğini belirtmişti.

ABD hükümeti, Kongre'deki Demokratların Meksika sınırında duvar örülmesini de öngören 'sınır güvenliği' bütçesini reddettiği için 22 Aralık'tan bu yana kısmen kapalı.

Kaynak: Sputnik

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 23:48
  1. Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham
  2. Meksika sınırında duvar örülmesi
  3. Trump yönetimi
  4. ABD

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