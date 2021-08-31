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Gündem ABD'li senatörden tepki çeken Türkiye açıklaması!
Gündem

ABD'li senatörden tepki çeken Türkiye açıklaması!

1915 Ermeni olayları ile ilgili Türkiye karşıtı açıklamalarıyla gündeme gelen ABD'li senatör Bob Menendez, Kıbrıs'ta Rum tarafını ziyaret ederek, Türkiye karşıtı açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-08-31 13:27:00 -
ABD'li senatörden tepki çeken Türkiye açıklaması!

Birçok farklı konuda Türkiye karşıtı bir tutum sergileyen ABD'li senatör Bob Menendez yine akıllara durgunluk veren açıklamalarda bulundu.

Rum lider Nikos Anastasiades'ten onur madalyası alan Menendez, Türkiye karşıtı açıklamalarına devam etti.

Kongre'de Dış İlişkiler Komitesi'nin Başkanı olarak görev alan Menendez, "Benim bu ilişkiye, Kıbrıs'a bağlılığım çok derin ve ABD'de senatör olarak görev aldığım sürece de devam edecek" dedi.

Türkiye karşıtı olduğunu her mecrada ve fırsatta dile getiren Menendez, "Amacım son Türk askerinin de adadan ayrıldığını görmek" dedi.

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne ABD'nin uyguladığı silah ambargosunun kaldırılmasının da mimarlarından olan Menendez, Rumların ve Kıbrıs'taki Türklerin bir araya gelerek müzakere etmeleri durumunda bir çözüme ulaşılabileceğini de dile getirdi.

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