  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Denizin binlerce metre altında keşfedildi: Devasa servet çıkartılacak ama büyük bir sorun var Etna Yanardağı patladı! Oluşan kül bulutu uçuşları aksattı Çare ararken tuzağa düşmeyin, önlem alın: Kas ağrısı için kritik uyarı duyurusu ! Binlerce liranızdan olmayın Dünyanın borçsuz devleri açıklandı! İşte IMF'ye beş kuruş borcu olmayan ülkeler! Türkiye'yi boykot eden ülkeden FCAS talebi! 'Bizi de alın' diye yalvarmaya başladılar Aileyi yıkan haber camiden geldi! Tuvalette cansız bedeni bulundu B vitamininden zengin kuru erik: Bundan alın çok büyük etkisi var! İlaçlardan bile daha iyi etki ediyor Anadolu'nun en büyüğü keşfedildi: Tam 17 saha büyüklüğünde!
Türkiye
5
Yeniakit Publisher
Alevler ormana sıçradı yol ulaşıma kapatıldı! Edirne'de korkutan yangın!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Alevler ormana sıçradı yol ulaşıma kapatıldı! Edirne'de korkutan yangın!

Edirne'nin Meriç ilçesinde başlayan anız yangını rüzgarın etkisiyle büyüyerek ormanlık alana yayıldı.

#1
Foto - Alevler ormana sıçradı yol ulaşıma kapatıldı! Edirne'de korkutan yangın!

Edirne'nin Meriç ilçesi yakınlarında çıkan anız yangını ormanlık alana yayıldı. Yangına 4 helikopter, 10 arazöz ve itfaiye ekipleri tarafından müdahale sürüyor.

#2
Foto - Alevler ormana sıçradı yol ulaşıma kapatıldı! Edirne'de korkutan yangın!

Edinilen bilgiye göre, Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Karayusuflu köyü yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, kısa sürede çevredeki ormanlık alana ulaştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip gönderildi.

#3
Foto - Alevler ormana sıçradı yol ulaşıma kapatıldı! Edirne'de korkutan yangın!

Helikopterler Sultan Köy Barajı'ndan aldıkları suyu alevlerin yoğun olduğu bölgelere bırakarak çalışmalara havadan destek verirken, karadaki ekipler de yangının ilerleyişini durdurmak için mücadele ediyor.

#4
Foto - Alevler ormana sıçradı yol ulaşıma kapatıldı! Edirne'de korkutan yangın!

Alevlerin enerji nakil hattına yaklaşması nedeniyle önlemler artırılırken, Meriç-Uzunköprü kara yolu da güvenlik gerekçesiyle ulaşıma kapatıldı. Yangında askeriyeye ait bir deponun kullanılamaz hale geldiği öğrenilirken, ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
O ilçede denize girmek yasaklandı
Yerel

O ilçede denize girmek yasaklandı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle bugün tüm plajlarda denize girilmesine izin verilmeyecek.
Stepne Mansur rüşvetçilerin avukatlığına soyundu
Gündem

Stepne Mansur rüşvetçilerin avukatlığına soyundu

CHP’den belediye başkanı seçilen ancak koltuğa oturur oturmaz milletin parasını iç ederek yolsuzluk, rüşvet ve fuhuşa bulaşan siyasilerin av..
'Bu çarşamba 7 saniye yerçekimsiz kalacağız, milyonlarca kişi ölecek'
Yerel

'Bu çarşamba 7 saniye yerçekimsiz kalacağız, milyonlarca kişi ölecek'

Sosyal medyada Dünya’nın 12 Ağustos’ta 7 saniye boyunca yerçekimini kaybedeceği ve milyonlarca kişinin ölebileceği saçmalığı gündem oldu. ..
4 kişi hayatını kaybetti! Turistleri taşıyan helikopter ormana düştü
Dünya

4 kişi hayatını kaybetti! Turistleri taşıyan helikopter ormana düştü

Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde turistik uçuş düzenleyen bir şirkete ait helikopterin ormanlık alana düşmesi sonucu 4 kişi yaşamını yit..
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Meclis'teki kritik teklife tam destek! CHP'nin tarihi süreçteki kararı netleşti!
Gündem

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Meclis'teki kritik teklife tam destek! CHP'nin tarihi süreçteki kararı netleşti!

TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edilen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi Genel Kurul'a gelirke..
"En Başarılı Büyükşehir Belediye Başkanları" belli oldu
Gündem

"En Başarılı Büyükşehir Belediye Başkanları" belli oldu

Bir araştırma şirketi tarafından gerçekleştirilen "En Başarılı Büyükşehir Belediye Başkanları" araştırmasının sonuçları açıklandı. Araştırma..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23