0553 313 94 23

ABD'li senatörden Rusya'ya "vize iptali" tepkisi

ABD'li Demokrat Senatör Chris Murphy, vize başvurusunun reddeden Rusya'ya tepki gösterdi- Murphy:"Ne yazık ki geçen aylarda da yaşandığı gibi Rusya hükümeti ziyaretlerimize engel olarak, ülkeyi daha da yanlızlığa itiyor"- "Bu adım, iki ülke arasındaki kırılgan ilişkiler açısından oldukça vahim ve Rusya'nın diyaloğa açık olmadığının göstergesidir"

27 Ağustos 2019 Salı 21:30
ABD'li senatörden Rusya'ya "vize iptali" tepkisi

WASHINGTON (AA) - ABD'li Demokrat Senatör Chris Murphy, vize başvurusunu reddeden Moskova yönetimini eleştirdi.

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Üyesi Murphy, Rusya tarafından uygulanan vize engeline ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Kongre ziyareti kapsamında Rusya'ya gitmek için vize başvurusunda bulunduğunu belirten Chris Murphy, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ne yazık ki geçen aylarda da yaşandığı gibi Rusya hükümeti ziyaretlerimize engel olarak, ülkeyi daha da yanlızlığa itiyor. Özellikle son zamanlarda bozulan silah kontrol anlaşmaları ve Vladimir Putin'in otoriter yönetimine yönelik ciddi iç muhalefeti göz önünde bulundurduğumuzda bu adım, iki ülke arasındaki kırılgan ilişkiler açısından oldukça vahim ve Rusya'nın diyaloğa açık olmadığının göstergesidir."

Açıklamada, iki ülkenin sahip olduğu nükleer silahlara da dikkati çeken Murphy, kendilerinin dünyanın güvenliğini sağlamak ve Washington ve Moskova arasındaki çatışmaları diyalog yoluyla engellemek gibi bir sorumluluklarının olduğunu da kaydetti.

- Aynı haftada 2'nci vize iptali

Rusya, pazartesi günü Dış İlişkiler Komitesi Üyesi Cumhuriyetçi Senatör Ron Johnson'ın da vize başvurusunu reddetmişti.

Konuya ilişkin açıklama yapan Johnson, ikili ilişkiler kapsamında Rus parlamenterler ile doğrudan görüşmek maksadıyla Rusya'ya gitmek istediğini, ancak Moskova'nın vize başvurusunu iptal etmek suretiyle "diplomatik bir oyun oynadığını" belirtmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 21:30
  1. Chris Murphy
  2. Rusya
  3. vize iptali

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Son şampiyon Osaka ikinci turda
    1. Son şampiyon Osaka ikinci turda
    2. Erdoğan-Putin görüşmesinin ardından..
    3. TÜGVA'nın doğa kamplarındaki hedefi..
    4. Fenerbahçe, Trabzonspor maçı..
    5. Pakistan-Hindistan sınırında çatışma:..
    6. Sigara izmariti evi yakıyordu
    7. Seyir halindeyken alev alan araç..
    8. Brezilya’dan Amazon yardımını kabul..
    9. Yemen'deki koalisyon güçleri Husilere..
    10. Gazzeli sporcular İsrail ablukasını..
    11. Avrupa'yı örnek gösterdi ve uyardı:..
    12. Fenerbahçe'de Adil Rami ilk..
    13. 2. Akdeniz Plaj Oyunları
    14. Tekirdağ’da 2 kişinin yaralandığı kaza..
    15. ’Plajına Sahip Çık’ projesi..
    16. Boks: Kadınlar Avrupa Şampiyonası
    17. Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa..
    18. Alanyaspor’da Taha Yalçıner ile yollar..
    19. ABD'li senatörden Rusya'ya "vize..
    20. Rıza Çalımbay'dan hakem tepkisi
    21. HDP sözcüsü gözaltına alındı
    22. Sigara izmariti ormanı yaktı
    23. Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü
    24. 2019 Kadınlar Voleybol Avrupa..
    25. Tek parmağıyla 200 tonluk tekne çekti
    26. İstanbul Sözleşmesi'nin denetleyecisi..
    27. Kasımpaşa'da MKE Ankaragücü maçı..
    28. Futbol: Viktor Bannikov Turnuvası
    29. Kayserispor’da Galatasaray..
    30. AEK'de yeni sportif direktör Ivic oldu
    Nihat Genç'ten Kemalistleri çıldırtacak sözler: Keşke bu eşcinsel gibi...
    Nihat Genç'ten Kemalistleri çıldırtacak sözler: Keşke bu eşcinsel gibi...
    Davutoğlu ve Bahçeli arasında gizli görüşme! "Konu Erdoğan'dı"
    Davutoğlu ve Bahçeli arasında gizli görüşme! "Konu Erdoğan'dı"
    Metin Külünk'ten kritik uyarı: Bunu hesabını asla veremezler
    Metin Külünk'ten kritik uyarı: Bunu hesabını asla veremezler
    ABD’de yaşayan Türk yapımcının bu sözleri orada olay oldu! 'Hak ettiler…’
    ABD’de yaşayan Türk yapımcının bu sözleri orada olay oldu! 'Hak ettiler…’
    Ezana küfretti Akit’i yasaklattı
    Ezana küfretti Akit’i yasaklattı

    Günün Karikatürü

    28 Ağustos 2019
    Akşener'den flaş idam çıkışı: Erdoğan talimat verirse imzalarım
    Akşener'den flaş idam çıkışı: Erdoğan talimat verirse imzalarım
    Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı
    Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı