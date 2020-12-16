  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya ABD'li Senatör uyardı! Biden yaparsa… Nükleer ‘felaket’
Dünya

ABD'li Senatör uyardı! Biden yaparsa… Nükleer ‘felaket’

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Joe Biden yönetiminin İran ile nükleer anlaşmaya geri dönmesinin felaket karar olabileceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-12-16 20:52:00 -
ABD'li Senatör uyardı! Biden yaparsa… Nükleer ‘felaket’

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Joe Biden yönetiminin İran ile nükleer anlaşmaya geri dönmesinin "Orta Doğu'nun istikrarı için Biden yönetiminin alacağı en felaket karar olabileceği" uyarısında bulundu.

Graham, Twitter hesabından, Trump döneminde çıkılan ve "İran'ın Kapsamlı Ortak Eylem Planı (JCPOA)" olarak bilinen nükleer anlaşmaya Joe Biden yönetiminin geri dönme planlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bu anlaşmaya dönülmesine ilişkin bir tasarının yakın zamanda Senatoda oylanması için bir girişim olduğunu aktaran Graham, "Bu anlaşmaya geri dönmek, Orta Doğu'nun istikrarı için Biden yönetiminin alacağı en felaket karar olabilir. Senato bunu destekleyip desteklemeyeceğine ilişkin bir karara varmalı." görüşünü paylaştı.

Graham Paris İklim Anlaşması konusunda da uyardı

Graham, Senatonun Biden yönetiminin Paris İklim Anlaşması'na geri dönmesi konusunda da bir karara varması gerektiğini belirterek, "Şu anki haliyle, Paris İklim Anlaşması Çin ve Hindistan için büyük bir kazanç sağlıyor. Bu iki ülkenin karbondioksit yayılımı çok yüksek ancak anlaşma ile korunuyorlar." ifadesini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Didem Arslan Yılmaz hakkında flaş karar! Canlı yayında ilginç anlar
Gündem

Didem Arslan Yılmaz hakkında flaş karar! Canlı yayında ilginç anlar

Avukat Handan Bakbak, katıldığı bir televizyon programında Didem Arslan'ın kendisini azarladığını söyleyerek dava açma kararı aldı...
Dağlık Karabağ zaferi sonrası İran'da endişe! 'Türkiye duvarı tamamen ortadan kaldırdı'
Dünya

Dağlık Karabağ zaferi sonrası İran'da endişe! 'Türkiye duvarı tamamen ortadan kaldırdı'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Dağlık Karabağ zaferi sonrası okuduğu şiir İran'da rahatsızlığa neden olmuştu. Bu durum İranlı siyaset..
Bamsı Bey'den Kuruluş Osman ve Diriliş Ertuğrul açıklaması: Osman Bey, Ertuğrul Bey'i...
Medya

Bamsı Bey'den Kuruluş Osman ve Diriliş Ertuğrul açıklaması: Osman Bey, Ertuğrul Bey'i...

Kuruluş Osman'da Bamsı Bey karakterini oynayan Nurettin Sönmez, reyting rekortmeni diziyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay