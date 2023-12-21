ABD'li Senatör Sanders'den ABD'ye Gazze tepkisi

Yahudi kökenli ABD’li Senatör Bernie Sanders, Gazze oylamasının Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nde 3’üncü kez ertelenmesinden kısa süre önce yaptığı açıklamada, “ABD, çatışmaları durduracak ve ihtiyaç duyulan büyük insani yardımı sağlayacak makul bir kararı veto etmemeli” dedi.

ABD’li Senatör Bernie Sanders, Gazze Şeridi’nde çatışmaları durdurması için ABD Başkanı Joe Biden hükümetine bir kez daha çağrıda bulundu. Sanders, BM Güvenlik Konseyi’ndeki Gazze oylamasının 3’üncü kez ertelenmesinden kısa süre önce sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Tüm dünya Gazze'de yaşanan insani felaketi izliyor. BM Güvenlik Konseyi şimdi akan kanı durduracak bir kararı değerlendirmek üzere toplanıyor. ABD, çatışmaları durduracak ve ihtiyaç duyulan büyük insani yardımı sağlayacak makul bir kararı veto etmemelidir” dedi.

Sanders’ın açıklamasından 1 saat sonra Güvenlik Konseyi’nde Gazze Şeridi’nde "düşmanlıkların geçici olarak durdurulmasına yönelik acil adımlar atılması" ve "Gazze Şeridi'nin tamamına hızlı, güvenli ve engelsiz şekilde insani yardımların ulaştırılması" çağrısında bulunulan karar tasarısı için yapılacak oylama 3’üncü ertelendi. Yarın yapılması beklenen oylamanın ABD’nin talebi üzerine ertelendiği ifade edilmişti.



Kaynak: İHA