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Dünya ABD’li Senatör iki ülkeye karşı yeni girişimi açıkladı! F-35 ve F-22’leri Kuzey Kutup Dairesi’ne yollayacaklar
Dünya

ABD’li Senatör iki ülkeye karşı yeni girişimi açıkladı! F-35 ve F-22’leri Kuzey Kutup Dairesi’ne yollayacaklar

ABD Senatörü Dan Sullivan, Rusya ve Çin’in tehditlerine karşı Kuzey Kutup Dairesi’nin üstünde kalan bölge Arktika’ya F-35 ve F-22 yollanacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-15 15:01:00 -
ABD’li Senatör iki ülkeye karşı yeni girişimi açıkladı! F-35 ve F-22’leri Kuzey Kutup Dairesi’ne yollayacaklar

Orta Doğu’da teröre destek veren ve Doğu Akdeniz için girişimlerde bulunmaya çalışan ABD, Rusya ve Çin gibi büyük güç ülkeleri tehdit olarak görüyor.

ABD Senatörü Dan Sullivan, Woodrow Wilson Center Polar Institute podcast'ine dünya gündemini sarsacak açıklamalarda bulundu.

Dan Sullivan, ABD Hava Kuvvetleri'nin çok yakında Rusya’ya yakın Kuzey Kutup Dairesi’nin üstünde kalan bölge Arktika’ya 5.nesil süpersonik ve gizli muharebe uçaklarını konuşlandıracağını söyledi.

Rusya ve Çin’in büyük güç olması, tehditlere karşı ABD’nin yeni savunma hattı oluşturması ve bunun için de akıllara gelmeyecek bölgeye F-35 ve F-22’ler göndermesi gündemde.

Yapılacak hamlenin ana sebebinin, Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri gücü projelendirmeye ve çıkarlarını korumaya ciddi bir şekilde bağlı olduğu açıklandı.

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