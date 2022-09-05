ABD'li senatör: ABD'de 3 kişinin serveti ülkenin yarısının servetine eşit! Hepsi sizin değil demenin vakti geldi!

ABD'li Bağımsız Senatör Bernie Sanders, İngiltere'de RMT tarafından düzenlenen panelde konuşarak, "Dünyanın dört bir yanında işçilerin ayağa kalkıp bu oligarklara ‘Hepsi size ait değil’ demesinin vakti geldi" dedi. Sanders konuşmasının büyük bölümünde en tepede oturan birkaç kişinin servetlerini her geçen gün akıl almaz şekilde katladığı mevcut düzenden bahsetti.

"ABD'de 3 kişinin serveti ülkenin yarısının -160 milyonun- servetine eşit!"

ABD’de tam olarak üç kişinin ülkenin yaklaşık yarısının -yani 160 milyonun- elindekinin toplamına eşit bir serveti olduğunu ve İngiltere’de de benzer şekilde 100 kadar kişinin toplumun servetini elinde tuttuğunu söyledi.

Bu kadar az kişinin bu denli zengin olması ve karşılığında bu kadar çok insanın en azla yetinmeye çalışmasının ekonomik ya da ahlaki hiçbir izahının olmadığını belirten Sanders, tüm dünyada orta sınıfın giderek küçüldüğünü ve milyonlarca kişinin mutlak yoksulluk koşulları altında yaşamaya çalıştığını söyledi.

"Bir kaç şirket belirliyor"

Sanders ayrıca dünya genelinde sermayenin yoğunlaşmasına dikkat çekerek birkaç çok uluslu şirketin tüm sektörlerde üretimi ve fiyatları belirlediğini vurguladı.

Kaynak: Parantez Haber