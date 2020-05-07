ABD'li sanatçı, Türkiye'den öyle bir şey istedi ki!

yeniakit.com.tr ABD’li sanatçı Della Miles, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın altı aylığına ABD Başkanı Donald Trump ve ekibine eğitim vermek için ABD'ye gitmesini istedi.

Twitter'dan paylaşım yapan Della Miles, "Amerikan vatandaşı olarak,Türk Milletine bir dilekçe versem, Başta Sayın Erdoğan olmak üzere, Sayın Süleyman Soylu ve Sayın Fahrettin Koca'yı bir altı aylığına, Trump ve ekibine devlet ve kriz yönetimi konusunda eğitim vermek için ABD'ye göndermeyi kabul ederler mi acaba?" ifadelerini kullandı.

İşte Della Miles'ın çarpıcı tweeti: