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Aktüel ABD'li roket üreticisi Astra, test fırlatışında ilk kez uzaya ulaştı
Aktüel

ABD'li roket üreticisi Astra, test fırlatışında ilk kez uzaya ulaştı

Yeniakit Publisher
2020-12-16 21:38:20 -
ABD'li roket üreticisi Astra, test fırlatışında ilk kez uzaya ulaştı

ANKARA (AA) - ABD'de yeni kurulan Astra adlı roket üreticisi şirket, ilk kez bir prototipini test fırlatışında uzaya ulaştırmayı başardı.

Space.com'un haberine göre, şirketin "Rocket 3.2" adını verdiği prototip, Alaska'daki Pasifik Uzay Limanı Kompleksi'nden uzaya fırlatıldı.

12 metre uzunluğundaki roket, 8,5 dakika süren yolculuğunda, atmosfer ile uzay boşluğunu ayırdığı farzedilen, 100 kilometre irtifadaki "Karman Çizgisi"ni geçmeyi başardı.

Roketin ikinci aşamasının ateşleyici kısımdan ayrılarak kendi itiş mekanizmasını harekete geçirdiği, ancak yörüngeye ulaşabilecek bir ivme yakalayamadığı bildirildi.

Merkezi California'da bulunan şirket, eylülde "Rocket 3.1" adını verdiği prototiple uzaya ulaşma denemesi yapmış fakat başarılı olamamıştı.

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