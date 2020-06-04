ABD'li Profesör William Robinson'dan kritik uyarı: Korkarım iç savaşa gidiyoruz

ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddetiyle ölümünün ardından başlayan protestolar hız kesmeden devam ediyor. Profesör William Robinson, Yunan Epohi gazetesine yaptığı açıklamada, “Bir Amerikalı olarak gerçek şu ki faşizmin uçurumuna hiç bu kadar yakın olmadık. Bir iç savaşa gitmekten korkuyorum. Bu kelimeyi hiç de kolaylıkla kullanmıyorum” ifadelerini kullandı.

'Adeta savaşın hatları çiziliyor'

Covid-19 krizinin ABD'de milyonlarca kişiyi politik kayıtsızlıktan uyandırdığını iddia eden Profesör Robinson, “İşçiler arasında radikalleşme var. Yeni bir dayanışma duygusu yaşanıyor. Adeta savaşın hatları çiziliyor. Toplumsal huzursuzluk belirginleşiyor” iddialarını ortaya attı.

ABD patlamaya hazır bir krizle karşı karşıya

ABD'nin patlamaya hazır bir krizle karşı karşıya olduğunu belirten Robinson, “George Floyd'un polisler tarafından soğukkanlılıkla öldürülmesi şu anda gerçekleşen protestoların katalizörü oldu. Tetikleyiciden başka bir şey değil. Ekonomik çöküş on milyonlarca insanı işsiz bıraktı. Acı çeken insan eşitsizlik seviyesinin farkına varıyor” şeklinde konuştu.

Beyaz Saray’dan açıklama

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Kayleigh McEnany, ABD Başkanı Donald Trump'ın gerekli görmesi halinde ülkede devam eden şiddet olaylarına karşı askeri güç kullanmanın yolunu açan İsyan Yasası'nı kullanacağını ifade etti.

'Olayların bastırılmasında çok büyük etkisi var'

McEnany gazetecilere yaptığı açıklamada, "Başkent Washington DC ve Minnesota eyaletinde Ulusal Muhafız güçlerinin sahaya indirilmesinin olayların bastırılmasında çok büyük etkisi olduğunu ifade etti. McEnany, "Amerikan Anayasası'nın kişilere ifade özgürlüğü veren 1. ek maddesinde hiç kimseye, yağma, isyan, binaları yakma, malları tahrif etme, vatandaşları ve polisi taciz etme hakkı vermiyor. 1. madde insanlara barışçıl bir şekilde toplanma hakkı tanır" şeklinde konuştu.

İkinci derece cinayetle yargılanacak

Öte yandan Minnesota Başsavcılığı, George Floyd’un ölümüne karışan dört eski polisin soruşturmasında ilk kanıt incelemesini tamamladı ve ek suçlamalarla ilgili karar verdi. Başsavcı ayrıca Derek Chauvin’in ikinci derece cinayetle yargılanacağını açıkladı.

Trump Floyd’un polis tarafından öldürülmesi üzerine başlayan gösterileri durdurmak için sokağa asker çıkaracağını duyurmuştu. Washington Belediye Başkanı Muriel Bowser ise bugün yaptığı açıklamada, “Donald Trump’ın Washington’a asker, hatta ulusal muhafız gönderme yetkisini inceliyoruz" ifadesini kullandı.

Washington Belediye Başkanın'dan Trump'a şok

Washington Belediye Başkanı Muriel Bowser, Bölge Başsavcısı ile birlikte ABD Başkanı Donald Trump'ın diğer eyaletlerden asker talep etme ve onları Washington'da mevzilendirme yetkisinin olup olmadığını tartıştıklarını belirtti. Muriel Bowser şöyle konuştu:Diğer eyaletlerden kolluk kuvveti talep etme yetkim var, ben başka bir eyaletten böyle bir talepte bulunmadım.Biz, Başkanın Washington'a asker, hatta ulusal muhafız gönderme yetkisi ve bunun için başka yasal adımlar atması gerekip gerekmediği hakkında her türlü yasal hususu inceliyoruz.

Asker Washington'dan çekilmiyor

Askeri müdahale tartışmalarının ortasında kalan Savunma Bakanlığından (Pentagon) gün içinde çelişkili adımlar geldi.Amerikan AP haber ajansına konuşan savunma yetkilileri, bir önceki akşam Washington bölgesine sevk edilen 82'inci Hava İndirme Tümeni ile 10'uncu Dağcı Tümeninden bin 600 askerin bu akşamdan başlamak üzere üslerine geri döneceğini açıklamıştı. Ancak kısa bir süre sonra, ABD Kara Kuvvetleri Genel Sekreteri Ryan McCarthy, AP'ye yaptığı açıklamada, Bakan Esper'in çekilme kararını geri aldığını söyledi.

New York'taki kilise yakıldı

Günlerdir protestolar ve yağmalama olayları ile dünyanın gündeminde olan ABD'nin New York eyaletinde kırımızı alarm verildi.Long Island'da bulunan Meryem Ana Kilisesi'nde yangın çıktı. Hızla tüm binayı saran alevler kilise binasını küle çevirdi.Yangının çıkış nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. İtfaiye ekiplerinin kundaklama ihtimali üzerinde durduğu öğrenildi.

George Floyd’un oğlu: Adalet istiyoruz

ABD'de George Floyd'un bir polis tarafından vahşice öldürülmesi üzerine başlayan tepkiler bugün de sürüyor. George Floyd'un oğlu Quincy Mason Floyd, bugün babasının Minneapolis'te öldürüldüğü yere gitti. Mason Floyd şöyle konuştu: Şu an olup bitenler için adalet istiyoruz. Bu çok duygusal. Hiçbir kimse babasız kalmamalı.