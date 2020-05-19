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ABD'li papazdan su tabancalı sosyal mesafe çözümü

ABD'nin Michigan eyaletinde sosyal mesafe kuralını çiğnemek istemeyen papaz Timothy Pelc, Paskalya kutlamalarında cemaatini kutsamak için oyuncak su tabancası kullandı - Kilise çalışanlarının paylaştığı fotoğraf sosyal medyada gündemden düşmüyor

Yeniakit Publisher
2020-05-19 02:08:40 -
ABD'li papazdan su tabancalı sosyal mesafe çözümü

NEW YORK (AA) - ABD’nin Michigan eyaletinde papaz Timothy Pelc'in, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle oyuncak su tabancası ile cemaatini uzaktan kutsaması sosyal medyada gündem oldu.

Papaz Pelc’in, Paskalya kutlamaları çerçevesinde, arabası ile kilise merdivenlerine yanaşan cemaate bir oyuncak tabanca ile kutsal su sıkarken çekilen fotoğrafların Aziz Ambrose Kilisesi tarafından paylaşılması üzerine sosyal medyadan tüm dünyaya yayıldı.

Bir anda fenomen olan 70 yaşındaki papazın fotoğraflarda oyuncak su tabancası ile sosyal mesafesi korumaya çalıştığı, maske, eldiven ve siperlik kullandığı görülürken, bazı sosyal medya kullanıcıları fotoğraf üzerinde değişiklikler yaparak, farklı komik hikayeler üretme yoluna gitti.

Paskalya kutlamaları sırasında çekilen fotoğrafların yakın zamanda sosyal medyada yoğun bir şekilde paylaşılması üzerine kendisine ulaşan Buzzfeed haber portalına açıklama yapan Pelc, ‘’Amacım çocukların hoşuna gidecek eğlenceli bir yol bulmaktı. Şartlar bize daha öncekilere benzemeyen bir Paskalya getirdi. Sosyal mesafeyi bozmayacak bir yol bulmaya çalıştım.’’ dedi.

Fotoğrafların sıkça paylaşılmasının ardından Vatikan'ın tepkisinden endişelendiğini belirten papaz Pelc, henüz bir şey duymadığını sözlerine ekledi.

Michigan, 4915 rakamı ile ABD'de Kovid-19 kaynaklı ölümler sıralamasında en yüksek dördüncü eyalet konumunda ve 50 binden fazla vakaya ulaşmış durumda.


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