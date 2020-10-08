ABD’li oyuncu Jane Fonda: Koronavirüs Tanrı’nın solculara hediyesi

ABD'li oyuncu Jane Fonda, koronavirüsü ‘Tanrı’nın solculara bir hediyesi’ olarak nitelendirerek, Amerikalıların Başkan Trump’ın işçi sınıfına yardım etmediğini görmesine izin verdiğini söyledi.

"Bu seçim bir dönüm noktası"

Sol görüşlü olduğu bilinen 82 yaşındaki Fonda, 3 Kasım’da yapılacak başkanlık seçiminde Demokrat Parti adayı Joe Biden’ı destekliyor. Ünlü oyuncu, yaklaşan seçimlerin Amerikan ulusu için bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Seçimler konusunda konuşma yaptığı videosunu sosyal medya hesabında paylaşan Fonda, “Biz insanlığın hangi yöne gideceğini belirlemeye yardımcı olabilecek insanlarız. Ne harika bir hediye, ne büyük bir fırsat, çok şanslıyız, onu zeka ve cesaretle, sahip olduğumuz her şeyle kullanmak zorundayız” ifadesini kullandı.

"Amerikalılar Trump'ın kim olduğunu gördü"

“Bence Covid Tanrı’nın sola hediyesi” diyen Fonda, “Bu, söylenmesi korkunç bir söz. Bence bize gönderilen çok zor bir şeydi, ancak yara bandını sökerek Trump'ın kim olduğunu, neyi temsil ettiğini, bu ülkedeki ortalama insanlara ve işçilere bakışını gösterdi” diye konuştu.

Defalarca gözaltına alındı

Fonda, salgın öncesinde her cuma Washington’daki ABD Kongre Binası önünde, iklim krizine dikkat çekmek için yapılan Fridays for Future eylemlerine katılmış ve defalarca kelepçelenerek gözaltına alınmıştı.