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ABD'li Müslüman belediye başkanı, Türkiye tatili dönüşü JFK'de sorgulandı

New Jersey eyaletinde 13 yıldır seçilmiş belediye başkanı olarak görev yapan Müslüman Mohamed Khairullah'ın Türkiye'den tatil dönüşü New York havalanında 3 saat sorgulandığı belirtildi-Prospect Park Belediye Başkanı Mohamed Khairullah:- "Anayasa ve kanunlara aşina biri olarak yapılanlar tam bir ihlaldi. Bu bildiğim Amerika değil diye düşünürken gerçekten olanlar çok acı vericiydi. Bu düpedüz bir hakaretti"

14 Eylül 2019 Cumartesi 00:07
ABD'li Müslüman belediye başkanı, Türkiye tatili dönüşü JFK'de sorgulandı

NEW YORK (AA) - ABDnin New Jersey eyaletinde 13 yıldır Prospect Park Belediye Başkanı olarak görev yapan Mohamed Khairullah'ın tatil dönüşü New York havalanında 3 saat sorgulandığı belirtildi.

Yerel medyaya konuşan Başkan Khairullah, New York JFK Havalanında Gümrük ve Sınır Koruma (CBP) görevlileri tarafından, yanında 1 ila 10 yaş arası 4 çocuğu ve eşi ile Müslüman kimliğinden dolayı bir odaya çekilerek 3 saat sorgulandığını anlattı.

Mezun olduğu okullardan, tatilini geçirdiği Türkiye'de nereleri ziyaret ettiği ve her hangi bir terörist ile buluşup buluşmadığı şeklindeki sorulara muhatap olduğunu belirten Khairullah, gözaltı sırasında içinde özel mesaj ve aile resimleri bulunan cep telefonuna da el konulduğunu söyledi.

Khairullah, "Anayasa ve kanunlara aşina biri olarak yapılanlar tam bir ihlaldi. Bu bildiğim Amerika değil diye düşünürken gerçekten olanlar çok acı vericiydi. Bu düpedüz bir hakaretti." ifadelerini kullandı.

Konu üzerine Federal Gizlilik Yasası nedeniyle bireysel vakalar hakkında yorum yapamayacağını kaydeden CBP sözcüsü ise ABD'ye gelen tüm uluslararası yolcuların ve elektronik aletlerinin denetime tabi olduğunu belirtmekle yetindi.

Sorgulama sonrası Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) New York şubesine başvuran Prospect Park Belediye Başkanı, avukatların yardımıyla 12 gün sonra cep telefonunu geri alabildiğini aktardı.

Nisan ayında Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) tarafından benzer konu üzerine açılan bir davada ortaya çıkan mahkeme kayıtlarına göre, CBP'nin 2018 yılında yolculara ait 33 bin 295 elektronik alette arama yaptığı, toplam 172'sine ise el koyduğu bildirildi.

1980'de Suriye'den ABD'ye göç eden ve eski bir eğitimci olan 44 yaşındaki Khairullah, 2006'dan bu yana da Prospect Park Belediye Başkanı olarak görev yapıyor New Jersey eyaletinin önde gelen seçilmiş Müslüman yetkililerinden biri olarak biliniyor.


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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 00:07
  1. Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU)
  2. Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR)
  3. Gümrük ve Sınır Koruma (CBP)
  4. Mohamed Khairullah
  5. Prospect Park Belediye Başkanı

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