ABD'li milyarder Soros en büyük tehlikeyi ilan etti

Macar asıllı Amerikalı milyarder ve spekülatör George Soros, Yüksek Mahkeme, ABD'nin eski başkanı Donald Trump ve partisi Cumhuriyetçileri hedefe koydu. Soros, ABD Yüksek Mahkemesi ve Donald Trump'ın Cumhuriyetçi Partisi'nin ABD için Rusya ve Çin'den daha büyük bir tehdit oluşturduğunu ve gerekli her şekilde yenilmesi gerektiğini söyledi.

Birçok ülkede meşru yönetimleri devirmek için grupları finanse ettiği ve ekonomik saldırılar gerçekleştirdiği belgelenen milyarder George Soros, Cumhuriyetçileri ve Yüksek Mahkeme'yi hedef aldı.

Demokratların 'mega bağışçı'sı George Soros, 4 Temmuz'da yayınlanan bir makalesinde, ABD Yüksek Mahkemesi ve Donald Trump'ın Cumhuriyetçi Partisi'nin ABD için Rusya ve Çin'den daha büyük bir tehdit oluşturduğunu ve gerekli her şekilde yenilmesi gerektiğini söyledi.

91 yaşındaki Soros, daha önce Çin'de rejim değişikliği ve Rusya'ya karşı hızlı bir zafer çağrısında bulunmuştu. En sonki görüş yazısında, iki ülkeyi 'dünyaya otokratik bir hükümet biçimi empoze etmek isteyen baskıcı rejimler' olarak niteledi.

Bununla birlikte, ABD'ye yönelik çok daha büyük bir tehdidin, 'sağcıların egemen olduğu mevcut Yüksek Mahkeme ve onları oraya koyan Donald Trump'ın Cumhuriyetçi Partisi'nden geldiğini söyledi.

Soros, mahkemeyi geçen ay Dobbs'un kürtajla ilgili 1973 tarihli Roe v. Wade kararını bozması nedeniyle kınadı. Soros kararın, 'doğum kontrolü, eşcinsel evlilik ve LGBTQ hakları' olduğunu söyledi.

Soros, Çevre Koruma Dairesi'nin yetkisi, silah yasası ve yeniden dağıtımına ilişkin kararlarını, "Mahkemenin yürütme organına cepheden saldırı düzenleme niyetinde olduğu da açık." şeklinde yorumladı.

Soros, mahkemenin son kararlarındaki ortak paydanın, Trump'ın Cumhuriyetçi Partisi tarafından desteklenen davaları desteklemek ve Demokrat Parti tarafından desteklenen davaları zayıflatmak veya yasadışı ilan etmek olduğunu iddia etti.

Soros, Dobbs kararının "ABD'yi baskıcı bir rejime dönüştürmek için dikkatle hazırlanmış bir planın parçası" olduğunu ve onları durdurmanın tek yolunun "Cumhuriyetçileri acilen görevden almak" olduğunu savundu.

Soros yazısında, "Cumhuriyetçiler demokrasi sistemimize her açıdan saldırıyor." ifadelerini kullanırken, partiyi hem Yüksek Mahkemeye hem de birçok alt mahkemeye 'aşırılıkçı yargıçlar yığmak, oylamayı çok zorlaştıran ve yıkıcı hale getiren yasalar çıkarmakla suçladı, "ABD'de demokrasinin hayatta kalması ciddi şekilde tehlikede. Bunu önlemek için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız." dedi.

Star Gazetesi