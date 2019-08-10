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ABD'li milyarder Epstein hapishanede ölü bulundu

Kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturma suçundan tutuklu olan ABD'li milyarder Jeffrey Epstein, hücresinde hayatını kaybetti

10 Ağustos 2019 Cumartesi 17:37
ABD'li milyarder Epstein hapishanede ölü bulundu

NEW YORK (AA) - ABD'de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturmakla suçlanan milyarder Jeffrey Epstein, hapishanedeki hücresinde ölü bulundu.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, New York'ta Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'nde tutuklu olan Epstein, sabah erken saatlerde kontrole gelen görevli tarafından hücresinde ölü bulundu.

CNN televizyonu ise iki yetkiliye dayandırdığı haberinde, Jeffrey Epstein'in intihar ettiği bilgisini verdi.

Epstein, birkaç hafta önce de hücresinde gardiyanlar tarafından baygın halde bulunmuş, boynunda görülen çürük izleri ise intihar teşebbüsü veya diğer mahkumların saldırısına uğradığı şüphelerini gündeme getirmişti.

66 yaşındaki Jeffrey Epstein, en küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

Epstein'in, 559 milyon dolarlık servetini teminat olarak verme karşılığında yargılanma sürecinde New York'taki 77 milyon dolarlık malikanesinde elektronik kelepçeyle ev hapsinde tutulması talebi ise mahkeme tarafından reddedilmişti.

2007'de Florida'da yine benzer suçlamalar yöneltilen Jeffrey Epstein hakkındaki suçlamaları kabul ederek savcılıkla iş birliğine gitmiş, hakkındaki federal suçlamalar düşürülmüş ve "fuhşa teşvik" suçlamalarından yargılanmıştı.

Epstein ile anlaşma yapan dönemin Miami Başsavcısı Alex Acosta ise milyardere yönelik aynı suçlamaların tekrar gündeme gelmesinin ve eleştirilerin ardından Trump'ın kabinesindeki Çalışma Bakanlığı görevinden geçen ay istifa etmişti.

Yatırım fonu yöneticisi milyarder Jeffrey Epstein'in, aralarında ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton ve İngiltere York Dükü Andrew gibi güçlü isimlerin de bulunduğu çevrelerle yakın arkadaşlığı kamuoyunda tartışma konusu olmuştu.

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 17:37
  1. Jeffrey Epstein

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