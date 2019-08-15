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ABD’li Korg. Twitty Güvenli Bölge kapsamında Şanlıurfa’da incelemelerde bulundu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty’ninGüvenli Bölge kapsamında Şanlıurfa’da incelemelerde bulunduğunu duyurdu.

15 Ağustos 2019 Perşembe 21:06
ABD’li Korg. Twitty Güvenli Bölge kapsamında Şanlıurfa’da incelemelerde bulundu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty’ninGüvenli Bölge kapsamında Şanlıurfa’da incelemelerde bulunduğunu duyurdu.



Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “ABD ile koordineli bir şekilde Suriye kuzeyinde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölge kapsamında, ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty, Genelkurmay Başkanlığındaki görüşmelerini müteakip Şanlıurfa’da incelemelerde bulunmuştur. Korg.Twitty, yarın Genelkurmay Başkanlığındaki görüşmelerine devam edecek ve Türkiye’den ayrılacaktır” denildi.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 21:06
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