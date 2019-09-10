ABD’li komutanlardan Genelkurmay Başkanlığına ’Güvenli Bölge’ ziyareti Milli Savunma Bakanlığı, ABD’li komutanların Genelkurmay Başkanlığına ’Güvenli Bölge’ çalışmaları kapsamında bir ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, ABD’li komutanların Genelkurmay Başkanlığına ’Güvenli Bölge’ çalışmaları kapsamında bir ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Suriye’nin kuzeyinde, Fırat’ın doğusunda tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölge’ye yönelik faaliyetlere devam edildiği belirtilerek, "ABD Avrupa Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen M.Twitty ve ABD Merkez Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korgeneral Thomas W.Bergeson başkanlığındaki ABD askeri heyeti, temaslarda bulunmak üzere bugün Genelkurmay Başkanlığı Karargâhı’nı ziyaret edecektir" denildi.

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